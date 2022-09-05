蔡總統軍禮歡迎 吐瓦魯總理拿塔諾：堅守忠誠邦誼[影]

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太平洋友邦吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）（前左3）伉儷率團訪問台灣，總統蔡英文（前左2）5日上午在總統府以隆重軍禮迎接訪團，雙方將就兩國共同關切領域的議題進行會晤交換意見。中央社記者張新偉攝 111年9月5日

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（中央社記者葉素萍台北5日電）總統蔡英文今天在總統府前以隆重軍禮歡迎吐瓦魯國總理拿塔諾，並感謝吐瓦魯政府及人民持續在國際場域為台灣仗義執言。拿塔諾指出，在充滿混亂、地緣戰略挑戰的時候，吐瓦魯會持續堅守與中華民國台灣長久並忠誠的邦誼。

蔡總統今天主持軍禮歡迎 吐瓦魯 吐瓦魯小檔案 吐瓦魯（Tuvalu）位於西南太平洋，由9個島礁群組成，南北縱深約560公里

人口約1萬1千400人，海外僑民約7000人，全國人口約1/3居住於首都富那富提島

本地主要語言吐瓦魯語與台灣若干原住民（如魯凱族）所用部分語彙接近，官方語言為英語 資料來源：外交部 看更多 關閉 國總理拿塔諾（Kausea Natano）伉儷率團訪問台灣。

蔡總統致詞提到，吐瓦魯是所有太平洋友邦中第一個和台灣建交的國家，也是和台灣培養出極度堅定情誼的國家。

蔡總統說，她曾經在2017年訪問吐瓦魯，實地了解兩國合作成果，台灣與吐瓦魯在各領域合作密切，並且成果豐碩。她並特別感謝拿塔諾以及吐瓦魯政府及人民持續在國際場域為台灣仗義執言，呼籲各界重視台灣國際參與的權利。

蔡總統提到，包括在聯合國大會、世界衛生大會或者是聯合國氣候變化綱要公約締約方大會等場域，吐瓦魯都積極展現對台灣的堅定支持，她要代表所有的台灣人民誠摯感謝這份珍貴的情誼。

她說，這次拿塔諾遠道率團來訪，將會針對國際局勢以及兩國共同關切的事項交換意見，並且討論如何深化兩國合作關係；她希望台灣與吐瓦魯兩國邦誼永固，攜手共好。

影片來源：presidentialoffice

隨後致詞的拿塔諾表示，兩國自1979年建交以來，一直維持鞏固邦誼，過去43年來展現出兩國長久且真摯的夥伴情誼。

他說，兩國有許多共同之處，包括文化、傳統以及共同價值，這些鞏固彼此邦誼，此外，台灣原住民與吐瓦魯共享了許多傳統價值、標準以及習俗。

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拿塔諾指出，在這個充滿混亂、地緣戰略挑戰的時候，吐瓦魯會持續堅守與中華民國台灣長久並忠誠的邦誼，因為兩國外交關係的基石是在於民主、信任、人權以及個人自由的共享價值。

拿塔諾說，他要誠摯感謝台灣一直以來給予吐瓦魯的支持以及雙邊合作，蔡總統以卓越的領導力，不斷支持吐瓦魯，幫助吐瓦魯度過前所未有的內外挑戰，他和訪團也期待在接下來幾天，與台灣政府高層會面，一起討論如何深化兩國合作。（編輯：蘇龍麒）1110905

太平洋友邦吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）（右）伉儷率團來台進行國是訪問，總統蔡英文（左）5日上午在總統府以隆重軍禮迎接訪團。中央社記者張新偉攝 111年9月5日