蔡總統國際發聲 籲團結抗威權、挺台參與聯合國

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（中央社記者尹俊傑紐約19日專電）第77屆聯合國大會期間，總統蔡英文透過影片向紐約的聯合國社群發表演說，呼籲團結對抗威權擴張主義、支持台灣參與聯合國，共同因應未來挑戰，維護基於規則的世界秩序。

第77屆聯大總辯論前夕，蔡總統今天應邀在紐約非營利組織Concordia年度峰會發表預錄主題演講。這是中華民國元首首度在聯大開議期間，獲邀在紐約聯合國社群大型公開活動發表演說，向世人宣示台灣堅決捍衛民主，呼籲所有共享自由、民主、人權普世價值的國家團結合作。

俄烏戰爭持續半年多，北京加強在軍事、經濟等層面對台灣施壓，為本屆聯大召開的背景。蔡總統在近6分鐘演說中直言，民主與基於規則的世界秩序正面臨冷戰以來最大挑戰。

蔡總統提到，台灣近年面臨中國軍事恫嚇、灰色地帶活動、影響力行動等威脅，北京企圖侵蝕台灣得來不易的民主生活方式。但台灣沒有退縮，反而更努力應對威權干預民主、環境永續、供應鏈安全等當代諸多挑戰。

她表示，台灣雖不是聯合國會員國，但一直幫助世界解決危機，例如在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間捐贈口罩與醫療設備、分享疫情資訊，提供烏克蘭人道援助。台灣若能被納入聯合國體系，將能更緊密與各國合作因應未來挑戰，維護基於規則的世界秩序。

蔡總統說：「威權政權最擅長分化後再各個擊破，我們唯有團結合作、相互扶持，才能成功抵抗威權政權的擴張主義目標。」

總統表示，聯合國77年前創立宗旨是維護國際和平與安全、提供人道援助、捍衛人權及國際法，這些年來，人類深刻體認世界和平與安全多麼珍貴。後疫情時代的挑戰將更為艱鉅，但她堅信，只要秉持共同價值與信念，團結一心，就能達成最初設定的目標。

駐紐約辦事處長李光章聆聽演說後受訪表示，蔡總統透過Concordia峰會平台，清楚向世人宣示台灣捍衛民主的決心及希望走向國際的意志，是一次非常成功的元首公眾外交。

Concordia為致力建立跨部門合作夥伴關係以產生社會影響力的非營利組織，2011年起舉辦年度峰會，每年9月聯大開議期間邀請世界領袖與民間重要人士參加，針對全球及區域挑戰尋求解決方案，備受聯合國社群重視。

本屆Concordia峰會19日至21日在鄰近時報廣場的喜來登飯店舉行，除蔡總統外，重量級講者還包括美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）、約旦王后芮尼雅（Rania Al Abdullah）等人。台灣小智研發創辦人黃謙智預定20日出席，分享台灣創新成就。（編輯：林憬屏）1110920