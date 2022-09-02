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共機頻繁飛越台灣海峽中線 專家：為攻台預演

2022/9/2 22:15（9/2 22:32 更新）
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中國軍機幾乎每天飛越台灣海峽中線，對台施壓。圖為殲11同型機。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
中國軍機幾乎每天飛越台灣海峽中線，對台施壓。圖為殲11同型機。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）中國軍機近來幾乎每天飛越台灣海峽中線，持續對台施壓，同時考驗美國聲稱會捍衛台灣的決心，讓白宮繃緊神經關注台海動態。專家認為逾越中線不僅是挑釁，更是為攻台預演。

政治新聞網站Politico報導，中共已表態無意減少在台灣海峽的日益挑釁軍事活動，這是為了回應美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於8月初訪問台灣。

共機飛越中線已經司空見慣，反映出北京意圖為可接受的台灣海峽軍事活動重新設立基準。專家分析，這不僅是挑釁，更是為入侵台灣進行預演。

然而，美國總統拜登（Joe Biden）政府對於如何阻止這種恫嚇行徑，並沒有明確的策略。

胡佛研究所（Hoover Institution）學者歐斯林（Michael Auslin）表示，「台灣海峽中線是一種法律擬制，不是經由談判達成的條約線」。

歐斯林還說：「我們陷入窘境，因為我們認為的保持現狀其實是中國自我約束，但現在他們不再自我約束，而我們不能派遣軍機，迫使他們返回中線另一邊。」

白宮的對應措施包括派遣美國海軍巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam）和「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville）於8月28日穿越台海。美軍第七艦隊聲明表示，軍艦通過台海展現美國對自由開放印太地區的承諾。

共機飛越台海中線或稱戴維斯線（Davis Line），反映北京雙管齊下的戰略。中共一方面希望讓軍事活動愈來愈接近台灣的行逕常態化，藉此主張中國擁有台灣領土的主權；另一方面希望削弱台灣軍隊的應變能力，同時也演練擊潰台灣軍隊和政府的攻擊路線。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）8月29日舉行電話媒體簡報會，面對外媒詢問美方打算如何回應中共無人機問題，他說自己尚未看到相關報導，但若屬實，這類行徑符合北京近期試圖建立「新常態」的作為。

柯比表示，從裴洛西8月初訪台以來，中共持續企圖為自身行為建立新常態，包括機艦跨越台灣海峽中線並長時間停留、在台灣周圍進行演習等作為，「他們試圖升高情勢，直到這些行徑能成為新常態」。

柯比也對中國撂下重話，指不論他們建立何種新常態，美國都不會接受。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1110902

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