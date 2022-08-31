不只無人機 國防部：中共海釣船以民掩軍試探國軍

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（中央社記者游凱翔台北31日電）國防部在111年中共軍力報告書中指出，中國運用民用航空器、無人機或探空氣球，侵擾台灣外離島及本島，同時更透過海釣船、海測船等「以民掩軍」方式，加強台海周邊戰場經營。

中共近年不斷對台文攻武嚇，除了透過軍演實彈射擊東風系列彈道飛彈外，也頻頻透過戰機船艦侵擾台灣防空識別區，甚至逾越台灣海峽中線，已嚴重衝擊區域和平穩定。

由國防部撰寫的「民國111年中共軍力報告書」上午隨112年度國防預算書送抵立法院，相較去年版本報告書，今年國防部新增「非軍事行動」章節，闡述中共如何透過例如民用無人機等灰色地帶手段影響台灣。

國防部指出，中國運用民用航空器、無人機或探空氣球等接近台灣外、離島或本島周邊區域，進行監偵、侵擾活動，測試國軍應處作為，更利用科研單位的海釣船、海測船等「以民掩軍」方式，加強台海周邊戰場經營，同時海上民兵也配合中國海軍、海警部隊從事聯合訓練，增加台灣海巡兵力的應對負荷。

國防部也提到，中共更藉國際政要訪台或特定事件逾越海峽中線，以測試國軍應處作為，或藉軍演開設禁航區，實施實彈射擊外也透過官媒、網路渲染，對台灣進行軍事威懾、造成民心恐慌。

針對中共可能的對台行動，國防部分析，審視共軍近年軍備發展、演訓活動及檢視其「損小、效高、快打、速決」的用兵理念，對台可能行動包含認知作戰、灰色地帶、聯合軍事威懾、聯合海空封鎖、奪占外離島、斬首作戰、聯合火力打擊、全面進犯等。

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但國防部提到，共軍對台作戰最終須透過海空輸具將登陸部隊運送至本島，達成實質占領戰役目標，關鍵在優先奪取制三權（制電磁權、制空權、制海權），採「先癱後登」方式，但因兩棲正規登陸輸具及後勤能量不足，制約大規模登陸戰能力。

國防部最後指出，近年共機艦對台軍事威懾手段多元，透過8月初的軍演模糊海峽中線存在事實，演訓區域甚至突破第一島鏈擴展至西太平洋，國軍會汲取俄烏戰爭經驗，精實戰訓整備作為、捍衛家園。（編輯：楊凱翔）1110831