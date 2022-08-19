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傳監控共艦距離不到80呎 海軍：與事實不符

2022/8/19 20:39（8/19 20:57 更新）
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網路媒體菱傳媒報導，海軍日前監控共艦時距離不到80呎，海軍19日澄清報導與事實不符。（圖取自菱傳媒網頁rwnews.tw）
網路媒體菱傳媒報導，海軍日前監控共艦時距離不到80呎，海軍19日澄清報導與事實不符。（圖取自菱傳媒網頁rwnews.tw）
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（中央社記者游凱翔台北19日電）網路媒體今天報導，海軍日前監控共艦時，距離僅80呎不到。海軍晚間澄清報導內容與事實不符，並強調，當前兩岸情勢複雜，籲請媒體報導前善盡查證責任，切勿引用未經證實消息。

網路媒體「菱傳媒」報導，中共日前在台灣周邊海域軍演，海軍派遣軍艦監控共艦，海軍高層證實，兩艦最近的距離僅80呎不到（約24公尺），過程相當驚險，但仍迫使共艦改變航向，遠離台灣領海，且共艦水密門並未緊閉、也未提升戰備。

海軍司令部晚間發布新聞稿表示，報導內容提及「海軍高層證實，台、共軍艦最近距離僅24公尺」及「中共軍艦的水密門並未緊閉」等情事，經查海軍無人員受訪，報導內容與事實不符。

海軍強調，當前兩岸情勢複雜，籲請媒體於報導前善盡查證責任，切勿引用未經證實消息，妄自臆測、誤導視聽。（編輯：林興盟）1110819

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