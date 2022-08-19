總統釋出國軍影片 沉著監控共軍、要求立即修正航向[影]

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（中央社記者賴于榛、游凱翔台北19日電）中共日前軍演引起情勢緊張，總統蔡英文昨天在臉書釋出國軍沉著因應的影片，包含軍艦近距離監控共軍，以無線電要求共軍立即修正航向、提醒共軍嚴重破壞台海安全等等。

蔡總統昨天晚間赴宜蘭蘇澳海軍中正基地與國軍一起用餐，表達慰勉與敬意，隨後在臉書釋出國軍因應共軍的相關影片。

影片中可見國軍近距離監控共軍飛彈護衛艦許昌號（舷號536）和安陽號（舷號599），並出動海軍銳鳶無人機偵蒐，拍攝共艦影像。當中還有國軍以無線電要求共軍航艦轉向、提醒共軍嚴重破壞台海安全等語。

蔡總統在臉書說，面對中國前陣子在台灣領海外的騷擾挑釁，海軍展現堅定不退縮的勇氣，沉著應對，讓台灣人民都很感動。

她表示，用餐時和艦長們討論近期執行任務的情況，這段期間，蘇澳軍港共有9艘一級艦、3艘二級艦出港，也有超過2800多名兵力出動，儘管任務時間變長，基地內的官兵仍是隨時做好出港、捍衛領海的準備。

蔡總統說，海軍在狹窄船艙環境執行任務，本來就是一件艱苦的事情，再加上要時時刻刻緊盯敵艦動態，肩負的壓力更是難以形容，但國軍將平時紮實的演練，展現在面臨實際威脅的應處，不僅守護海疆安全，也維繫區域和平與繁榮，成為民眾最可靠的守護者。

她指出，台灣就像一艘海軍的船艦，雖然有時會遇到不可預期的風浪，只要船上的夥伴們團結一心，就可以克服眼前的所有挑戰。這是台灣人民的精神，也是海軍官兵的精神。

蔡總統表示，只要國軍在，安全就會在，謝謝國軍守護民眾的日常，民眾也要團結一起，給予國軍最堅強的支持。（編輯：翟思嘉）1110819