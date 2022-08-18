空軍防空飛彈部隊24小時戰備 全天候應對中共軍演[影]

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（中央社記者林克倫花蓮18日電）共軍戰機持續侵擾台灣周邊空域，空軍花蓮基地今天展示天弓三型防空飛彈機動發射架與35快砲系統，展現防空部隊24小時全天候戰備與作戰能力；飛彈連長陳德桓強調，平日做好戰備訓練，當共軍有任何操演時，就不會有緊張狀況。

國防部昨天邀請國內外媒體赴空軍花蓮基地參訪一日戰備情況，今天上午安排天弓三型防空飛彈發射架與GDF006型35公厘雙管防空快砲操演；根據來自國防部的訊息，共軍16日有1架次運8電偵機穿越巴士海峽，直抵台灣東南方空域後，再循原路徑返回，顯現共軍壓迫台灣東部空防意圖。

空軍防空暨飛彈指揮部18日展示天弓三型機動垂直發射架戰備操演，操作人員升起天線，可隨時接受戰術中心指揮發射飛彈。中央社記者鄭清元攝 111年8月18日

在上午的演練現場，連隊官兵全副武裝頂著大豔陽，操練35快砲從啟動到360度追瞄全過程，天弓三型防空飛彈發射架則進行部署至戰術位置後，發射架定位、暖機與將發射箱升至垂直發射狀態等操作，官兵各項動作流暢熟練。

針對共軍8月4日對台周邊海域發射彈道飛彈，空軍防空暨飛彈指揮部613營2連連長陳德桓受訪表示，連隊平日已經為防空飛彈發射做好24小時全天候準備，當共軍有任何操演時，部隊都按照標準作業程序等做好準備，部隊其實並不緊張。

對於共軍軍演展現奪取第一島鏈的企圖，國防部發言人孫立方受訪指出，國軍對敵情的研判是以料敵從寬、禦敵從嚴的態度，作非常縝密的注蒐，認真做出判斷分析，並從建軍備戰與訓練做出相對應措施，以沉著冷靜態度面對當前敵情。

空軍防空暨飛彈指揮部18日上午展示GDF-006型35公厘雙管防空快砲，最大射程11公里、有效射程4公里，機動力強，能全天候作戰。中央社記者鄭清元攝 111年8月18日

空軍防空暨飛彈指揮部18日上午展示GDF-006型35公厘雙管防空快砲，演練禦敵時迅速掛載武裝，馬上應戰。中央社記者鄭清元攝 111年8月18日

據國防部資料，空軍防空暨飛彈指揮部平時負責區域防空作戰任務，當遭受敵軍空中進襲，於駐地實施防空作戰任務；戰時依命令機動占領戰術位置，殲滅當面來襲敵人，發揮「早期預警、統一指管、重層攔截、有效防護」聯合防空作戰效能。

天弓三型防空飛彈是中山科學研究院開發的防空飛彈系統，負責執行聯合防空與飛彈防禦任務，發射架配有獨立電源，並可接受戰術中心指揮發射飛彈，發射架特色包括衝破式前端蓋，機動垂直發射架可進行全方位攔截，以及可承載天弓組飛彈。

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GDF006型35公厘雙管防空快砲，長7.87公尺、寬2.26公尺、高2.55公尺，重量6600公斤，最大射程11公里、有效射程4公里，可進行360度全方位射擊，轉速每秒120度；特性為射擊精準、射速快（每分鐘1100發）、機動力強，能全天候作戰。

天兵雷達是天兵系統的追蹤雷達，具備變更追蹤目標及空對地飛彈警告能力，若遭遇電子反制，雷達會自動追蹤來襲飛彈；另系統的光學追蹤儀可在天候不佳或能見度低時，光學追距模式會自動轉成雷達追距模式。（編輯：郭無患）1110818

空軍防空暨飛彈指揮部18日展示天弓三型機動垂直發射架戰備操演，發射平台上掛載有機動垂直發射架，可進行全方位攔截。中央社記者鄭清元攝 111年8月18日