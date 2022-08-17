展現守護領空決心 空軍秀F-16V夜間緊急升空

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（中央社花蓮17日電）共軍機艦持續騷擾台海周邊海空域，駐守花蓮的空軍第五戰術混合聯隊今天對外展示空射型魚叉飛彈、AIM-120中程空對空飛彈的潛力掛載作業，晚間執行2架次F-16V緊急升空與3架次夜間起飛作業，展現國軍24小時守護領空決心。

國防部今天表示，截至傍晚5時止，偵獲共機21架次，其中4架次逾越海峽中線，1架次經延伸線進入西南空域，另偵獲共艦5艘次，持續於台灣周邊海空域活動；而16日，則有1架次運8電偵機穿越巴士海峽，直抵台灣東南方空域後，再循原路徑返回，顯現共軍壓迫台灣東部空防意圖。

國防部今天邀請媒體前往駐守花蓮空軍基地體驗第五戰術混合聯隊日常演練。下午由空軍第五聯隊武掛分隊執行的2枚AGM-84L空射魚叉飛彈、2枚AIM-9X短程空對空飛彈與2枚AIM-120C-7中程空對空飛彈的潛力裝掛作業。

在花蓮基地的潛力掛載作業現場，武掛人員先將掛彈車駛到F-16V機翼的第3掛載點下，小心翼翼地完成AGM-84L空射魚叉飛彈的掛載，待左右兩機翼完成後，再進行2枚AIM-120C-7中程空對空飛彈的掛載；而全裝掛任務加上加油作業，必須在60分鐘內完成。

F-16V的左右機翼下共4個掛載點、加上機腹一個，總共有9個掛載點，而飛彈的掛載有學問。武掛分隊分隊長陳文賢指出，考量裝掛人員安全，飛彈會依序由內向外掛載，加上戰機有載重平衡問題，都是依據美方技令執行各型飛彈的裝掛順序，以達到所需要的外載外型。

軍事專家、全球防衛雜誌資深編輯宋玉寧受訪時表示，空軍今天的潛力裝掛作業，是針對中共軍艦日前在台灣東部外海出沒，國軍所採取的相應制海作為；而掛載AIM-120中程飛彈與AIM-9X短程飛彈，代表可同時執行空對空與空對海任務。

空軍第五聯隊晚間也展示緊急起飛任務，在4號機庫外現場，突然間鈴聲大響，待命飛官立刻從待命室衝出、登上戰機，機工長隨即環視檢查F-16V；按規定，戰機必須在6分鐘內起飛升空，執行戰備任務。

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面對共機近日擾台，曾攔截過共機的第27作戰隊飛官徐煜倫中校受訪指出，空軍戰備沒有一絲一豪懈怠，均按照平時各項演練程序，將各種狀況處置逐一作應對；驅離共機時都是在我方防空識別區內的有利位置，採取空軍相關的應處程序作對應，國人可以放心。

至於夜航危險性，徐煜倫以開車為例表示，夜間開車時視覺總會比較模糊、也比較危險，所以夜航時會採取吸入純氧等方式，來強化視覺對螢幕的判斷；而為了更專注操控戰機，現戰機內已加裝GOPRO，作為監控共機時的輔助拍攝器。（編輯：蘇龍麒）1110817