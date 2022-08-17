裴洛西訪台中共軍演 黃重諺：總統每小時掌握軍情

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總統府副秘書長黃重諺17日說，中共對台軍演的那幾天，國防部幾乎每個小時向總統蔡英文（圖）報告最新軍情。圖為蔡總統11日勗勉空軍作戰指揮部。（總統府提供）

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（中央社記者王揚宇台北17日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，中共對台軍演威迫，引起國際關注。總統府副秘書長黃重諺今天受訪說，在那幾天國防部幾乎以每個小時為單位，向總統蔡英文報告最新台海軍情。

黃重諺認為，就算裴洛西（Nancy Pelosi）沒有來台灣，中國相關作為也會持續進行，形式可能包括試射飛彈等，因此裴洛西只是一個藉口，中國希望在今年下半年以後，對第一島鏈以西的控制能夠達到新的水準。

黃重諺與總統府前副秘書長、民進黨嘉義市長參選人李俊俋今天接受yahooTV「齊有此理」主持人王時齊專訪，被問到裴洛西訪台，中共舉行大規模對台軍演等議題。

李俊俋說，今年1月他陪副總統賴清德赴宏都拉斯時，當時賴副總統與裴洛西進行視訊會議，裴洛西就說今年一定要來台灣。

黃重諺分享，裴洛西的專機飛抵台灣時，其實心中大石頭還沒放下，因為當時是晚上，大家緊盯著螢幕，看著機艙門打開，裴洛西一步一步走下階梯平安到地面，心裡的大石頭才放下。

談到中國軍演，黃重諺指出，裴洛西來台只是一個事件，如果把時間拉長，中國最近在第一島鏈以西的軍事作為，從4月開始便持續擴大，因此裴洛西只是一個藉口，中國希望在今年下半年以後，對第一島鏈以西的控制達到新的水準。

王時齊詢問這是否都在掌握中。黃重諺表示，這些劇本在過去以來，中國不斷推出，這都在預想中，而從裴洛西宣布訪台、從中國宣布軍演，國防部、國安團隊都有掌握，國防部幾乎以每個小時為單位，向蔡總統報告最新的台海軍情狀況。

黃重諺指出，蔡總統在那一陣子都很冷靜，也會提醒大家，有沒有看到最新的軍事動態情況。

談到國民黨副主席夏立言在中國軍演之際，還赴中國大陸訪問。李俊俋說，國民黨一直沒講清楚為何一定要在這個時機去，很多人也懷疑國民黨說這次去是要關心台商、台生，但為何平常不能看，一定要挑這時間去看。

王時齊提到，國民黨台北市長參選人蔣萬安對夏立言訪中一事的態度有所轉變。黃重諺表示，蔣萬安對這件事應該更有感覺，因為蔣家有與共產黨交手過，蔣萬安也很清楚台灣的國際處境，知道台灣面臨中國的軍事、政治壓力。

黃重諺指出，很期待年輕世代的國會議員，在第一時間告訴大家這個時候是團結的時刻，也不應該向國際釋出錯誤訊號。（編輯：林興盟）1110817