總統：中國武力威脅未降低 備戰不求戰、應戰不避戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

面對中國威脅，總統蔡英文11日強調不會升高衝突，也不會挑起爭端，會堅定捍衛國家安全。圖為7月漢光演習雲豹八輪甲車實行殲敵任務。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北11日電）總統蔡英文今天說，當前，中國武力的威脅並未降低。她也再度強調，不會升高衝突，也不會挑起爭端，會堅定的捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線。她說，備戰不求戰、應戰不避戰，這是國軍的使命。

總統府發布新聞稿表示，蔡總統下午勗勉空軍作戰指揮部，感謝國軍不分晝夜，守護台灣的領空、守護人民的安全，讓民眾能安心如常的生活。

蔡總統抵達後，首先聽取空軍作戰指揮部指揮官曹進平簡報「近期空情及戰情報告」，並透過視訊慰勉防空部與各飛行聯隊。

蔡總統致詞時表示，今天到空軍作戰指揮部，最重要的是要慰勞，尤其這一段期間，各單位的任務都很繁重。她要代表全體人民，致上最深的感謝。

總統蔡英文（前左2）11日前往空軍作戰指揮部，感謝國軍捍衛台灣。（總統府提供）

總統蔡英文11日勗勉空軍作戰指揮部，她說會堅定捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 111年8月11日

蔡總統指出，國軍在不同崗位上，精確掌握共軍可能行動，全神貫注執行戰備任務，才能確保台灣防衛的第一線，也守住國家的安全，讓民眾能安心如常的生活。國軍保家衛國的決心，不僅令她深受感動，全體人民也都深刻地感受到。

總統說，當前，中國武力的威脅並未降低。她也再度強調，「我們不會升高衝突，也不會挑起爭端，我們會堅定的捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線」。

蔡總統表示，備戰不求戰、應戰不避戰，這是國軍的使命。面對近日中國的軍事挑釁，國軍身處前線中的前線，勤務只會更加繁重，壓力也會更加巨大。但她相信訓練有素的國軍弟兄姊妹，一定扛得起這樣的重責大任。她會和國軍站在一起，團結的台灣人民也會給國軍最大的支持，做國軍最堅強的後盾。

最後，蔡總統再次感謝國軍不分晝夜，守護台灣的領空、守護人民的安全；她也請全體人員繼續保持高昂的士氣，讓全世界看到，中華民國國軍對「國土主權、寸土不讓；自由民主、堅守不退」的決心。

隨後，蔡總統視導空管中心。包括國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘及空軍司令劉任遠等人都出席這項活動。（編輯：林興盟）1110811

漢光演習期間，愛國者飛彈持續在大佳河濱公園進行機動部署與戰力保存演練，國軍官兵全副武裝提槍上陣。中央社記者王飛華攝 111年7月27日