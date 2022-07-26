更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離
政治

烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離

美國83歲高中棒球教練樂傳承 帶領球員讓他常保年輕
運動

美國83歲高中棒球教練樂傳承 帶領球員讓他常保年輕

美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看
產經

美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

海軍海巡首次聯合操演 實彈射擊震懾敵目標【圖輯】

2022/7/26 12:08（7/26 13:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國軍漢光38號實兵演習「海軍聯合截擊作戰實彈操演」26日上午登場，海軍成功級艦同步實彈射擊「標準一型」防空飛彈，發射瞬間產生陣陣濃煙。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日
國軍漢光38號實兵演習「海軍聯合截擊作戰實彈操演」26日上午登場，海軍成功級艦同步實彈射擊「標準一型」防空飛彈，發射瞬間產生陣陣濃煙。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔宜蘭26日電）國軍漢光38號演習重頭戲「海軍聯合截擊作戰實彈操演」今登場，共20艘艦艇、15架次戰機於蘇澳外海參演，也是海軍與海巡首度在公開場合聯合操演，分別實射標準一型防空飛彈及鎮海火箭彈，以震懾敵軍。

國軍漢光38號演習圖上兵棋推演已於5月16日至20日實施完畢，實兵與部分實彈演習7月25日至29日進行。

今天是漢光演習第2天，「海軍聯合截擊作戰實彈操演」上午8時10分於宜蘭蘇澳外海舉行，共20艘艦艇、15架次戰機、1架S-70C參演。

分別是海軍基隆級飛彈驅逐艦、康定級飛彈巡防艦、成功級巡防艦、濟陽級巡防艦、永豐級獵雷艦、沱江級飛彈巡防艦、錦江級飛彈巡邏艦、快速布雷艇、LCU通用登陸艇、光六飛彈快艇、劍龍級潛艦、M109特戰突擊艇、S-70C反潛直升機；空軍則出動經國號IDF、F-16V、幻象2000三型主力戰機及F-5戰機。

總統蔡英文今天登上基隆級基隆艦校閱，艦上升起三軍統帥旗，這也是蔡總統上任以來第2次出海視導，第一次為2018年4月登艦出海視導「擴大不同艦型組合訓練」。

總統蔡英文（前右3）登上基隆級艦校閱，是上任以來第2次出海視導。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日
總統蔡英文（前右3）登上基隆級艦校閱，是上任以來第2次出海視導。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日

演練一開始，首先執行「要港防空作戰」科目，各式艦艇以最快的時間緊急出港後，再進行「反水雷作戰」科目，由快速布雷艇實施防禦性布雷整備作業，同時由獵雷艦開闢安全航道。

待各艦艇抵達戰術位置後進行「防空作戰」科目，由經國號IDF戰機扮演敵機對支隊實施攻擊，並由幻象2000攔截，成功級艦則同步實彈射擊標準一型防空飛彈，飛彈發射的瞬間產生陣陣濃煙，而烈焰的紅光則反射在海平面上，場面相當震撼；此時海面上的各艦艇更同時射擊干擾彈，避免遭到敵軍攻擊。

緊接進行的科目則是「海空聯合反潛」，由P-3C反潛機先針對潛伏在海平面下扮演敵軍潛艦的劍龍級艦進行搜索，偵獲目標後則由濟陽級艦實彈射擊反潛火箭，同時S-70C反潛直升機則在目標處實施聲納偵測並投放煙標，錦江級艦隨後施放深水炸彈，成功讓敵潛艦緊急上浮。

　26日共有20艘艦艇參演，震耳欲聾的砲彈聲迴盪在海平面上。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日
　26日共有20艘艦艇參演，震耳欲聾的砲彈聲迴盪在海平面上。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日

由於此次也是海巡首次在公開場合與海軍聯合操演，因此倒數第二個科目「反水面作戰」，為此次操演重頭戲之一。海巡成功艦除了對敵目標實彈射擊鎮海火箭彈，基隆級艦、濟陽級艦也連發6枚五吋砲，震耳欲聾的砲彈聲迴盪在海平面上。

基隆級左營艦長徐文龍上校告訴媒體，海巡與海軍平時有一個網路平台，相互分享台灣周遭漁船與不明商船，當海巡發現不明船隻時會通報海軍，並由海軍前往識別，若發現為中共軍艦則由海軍派艦監控；此外，在戰時海軍也與海巡就作戰計畫、推演想定等密切溝通，就如同此次操演一同作戰、面對敵人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

最後一個科目則是「制空作戰」，首先由F-5戰機投放照明彈模擬敵目標，並由IDF、F-16實彈射擊響尾蛇飛彈、幻象2000射擊魔法飛彈，但僅IDF、F-16分別命中及感應命中目標，幻象未命中。

國防部發言人孫立方少將對此表示，國軍從事戰備演訓目的就是為了有效提升戰技及戰力，不管命中或沒命中，對國軍都是有價值的，並透過演訓過程持續提升戰力。（編輯：張良知）1110726

演練首先執行「要港防空作戰」科目，各式艦艇以最快的時間緊急出港。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日
演練首先執行「要港防空作戰」科目，各式艦艇以最快的時間緊急出港。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日
幻象2000戰機施放熱焰彈阻擊敵軍。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日
幻象2000戰機施放熱焰彈阻擊敵軍。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日
海面上的各艦艇同時射擊干擾彈，避免遭到敵軍攻擊。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日
海面上的各艦艇同時射擊干擾彈，避免遭到敵軍攻擊。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日
各級艦艇實施干擾彈射擊。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日
各級艦艇實施干擾彈射擊。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日
康定級迪化艦搭載S-70C反潛直升機升空，實施「海空聯合反潛」項目。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日
康定級迪化艦搭載S-70C反潛直升機升空，實施「海空聯合反潛」項目。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日
S-70C反潛直升機升空後在目標處實施聲納偵測並投放煙標，尋找敵軍潛艦。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日
S-70C反潛直升機升空後在目標處實施聲納偵測並投放煙標，尋找敵軍潛艦。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日
「海空聯合反潛」科目成功讓扮演敵軍潛艦的劍龍級艦緊急上浮。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日
「海空聯合反潛」科目成功讓扮演敵軍潛艦的劍龍級艦緊急上浮。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日
「反水雷作戰」項目操演時，快速布雷艇實施防禦性布雷整備作業。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日
「反水雷作戰」項目操演時，快速布雷艇實施防禦性布雷整備作業。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日
海軍在演練科目中實彈射擊標準一型防空飛彈。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日
海軍在演練科目中實彈射擊標準一型防空飛彈。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日
錦江級艦施放深水炸彈，隨後於水面上爆炸。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日
錦江級艦施放深水炸彈，隨後於水面上爆炸。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日
錦江級艦施放深水炸彈，爆炸場面震撼。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日
錦江級艦施放深水炸彈，爆炸場面震撼。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日
延伸閱讀
圖輯／萬安演習北市首度全面離車疏散 民眾擠超商避難街頭如空城陸軍聯兵營備戰戰術機動 演練雲豹甲車武器掛載新制教召首次投入漢光演習 挖百公尺壕溝強化戰場經營
蔡英文
中共無人機出現花蓮外海 國防部：有效掌握應處凱達格蘭論壇 總統籲民主夥伴團結阻止威權擴張
漢光演習
萬安演習人員離車疏散 黃珊珊：居安思危漢光演習拂曉登場 戰機轉場船艦出港戰力保存
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族