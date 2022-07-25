新制教召首次投入漢光演習 挖百公尺地道強化戰場經營

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為期14天新制教召官兵也首次投入漢光，並在受徵用民間廠商重機具協助下，於新北八里臨港大道一帶挖掘近百公尺長的壕溝及地堡。中央社記者游凱翔攝 111年7月25日

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（中央社記者游凱翔台北25日電）國軍漢光38號演習今天展開，為期14天新制教召官兵也首次投入，並在受徵用民間廠商重機具協助下，於新北八里臨港大道一帶挖掘近百公尺長的壕溝及地堡，同時在旁設置鋼刺蝟等設施，阻絕敵軍進犯。

國軍漢光38號演習圖上兵棋推演已在5月16日至20日實施完畢；實兵、部分實彈演習今天起至29日進行。

今天是漢光演習首日，重點為戰力保存及防護，衡山指揮所清晨下達演習命令後，駐守西部的部分戰機戰備轉場東部地區保存戰力，海軍各式艦艇為防範駐地遭攻擊，由獵雷艦開闢安全航道，緊急出港赴指定地點集結備戰。

為期14天的新制教育召集官兵也首次投入漢光演習，並在敵軍進入新北八里城鎮前的關鍵地帶，也就是十三行文化公園旁的臨港大道高架橋下方挖掘壕溝、地堡，同時在一旁設置鋼刺蝟等阻絕設施，以延滯及阻擋敵軍進，目的是依防衛作戰進程，於戰術位置實施備戰部署、臨戰訓練及組合訓練等演練，以強化戰場經營及熟悉作戰環境。

為期14天新制教召官兵也首次投入漢光，於新北八里臨港大道一帶挖掘近百公尺長的壕溝及地堡，並在機槍掩體待命警戒。中央社記者游凱翔攝 111年7月25日

記者實地採訪壕溝及地堡，據現場官兵說明，壕溝內部蜿蜒曲折、長度近百公尺，包含多個步槍掩體，及存放30天彈藥及糧食的儲存點，以利延長持續戰力，且所有設施均在受徵用民間廠商重機具協助下，由新制教召官兵建製堆疊而成，其作業時間3至7天，主要依照預警時間及敵情威脅逐次逐日改善防禦工事，並非一次就能到位。

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步兵109旅上尉連長洪偉健接受訪問說明，此次防禦據點，是利用一旁海岸線的防風林掩蔽，同時壕溝地堡上方有橋墩遮掩，以結合反裝甲等火力殲敵。他提到，敵軍若登陸後還是得依靠敵步兵火力射擊，因此國軍有必要構築良好的隱蔽壕溝設施。

新制教召受召人員陳建明認為，感受國軍是「玩真的」，因為沒想到要在壕溝作業，也因此有了備戰的感覺。由於壕溝坑道複雜，因此主官都有要求每一名官兵透過畫圖，熟記各排班的戰術位置及任務。（編輯：郭無患）1110725

為期14天新制教召官兵也首次投入漢光，於新北八里臨港大道一帶挖掘近百公尺長的壕溝及地堡，圖為官兵整備沙包。中央社記者游凱翔攝 111年7月25日

為期14天新制教召官兵也首次投入漢光，於新北八里臨港大道一帶挖掘近百公尺長的壕溝及地堡，圖為新制教育召集官兵手持六六火箭彈待命。中央社記者游凱翔攝 111年7月25日