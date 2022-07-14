政戰局：中共情蒐頻繁 務必保密漢光演習參數

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（中央社記者游凱翔台北14日電）國軍漢光38號實兵實彈演習將舉行，國防部政治作戰局今天表示，隨著國際情勢與兩岸關係轉變，中共對台灣滲透情蒐愈趨頻繁，尤其歷年漢光的參數、資料都是中共欲刺探的目標，因此務必保密並提高警覺。

國軍漢光38號實兵、部分實彈演習將於7月25日至29日進行，國軍近日也實施「精神戰力專案教育」，讓官兵在演習前充分了解國際情勢並強化愛國信念。

國防部政治作戰局今天在青年日報上撰文表示，中共對台的國家安全威脅與日俱增，範圍涵蓋全新作戰環境，除空中、海上至地面等實質軍事恫嚇，也在電子及網路戰、資訊戰至認知作戰等領域著力甚深，各軍種應依敵情變化前瞻檢視防衛作戰形態，據以策定各項計畫。

政戰局指出，隨著國際情勢與兩岸關係轉變，中共對台灣滲透蒐情愈趨頻繁，並持續強化對台武裝部署及模擬軍事演習，對台灣安全威脅持續攀升，尤其漢光演習將近，歷來演訓全程所有參數、資料，都是中共及世界各國情報單位欲刺探蒐集目標；因此，必須再次提醒民眾和官兵，應充分了解演習全程保密作為的重要性，提高保密警覺。

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政戰局也提到，俄羅斯今年2月入侵烏克蘭，迄今俄國已傷亡逾萬人、損失千輛戰甲車，深陷烏克蘭持久戰泥淖中。深究其因，主要在於俄羅斯情報嚴重失真，對戰鬥地境內兵要與敵情不夠了解，導致地處險惡環境，失去主動性；次為人員訓練與士氣不足，當面對烏克蘭游擊部隊伏擊時，俄軍指揮與管制失當，官兵更不知應處。

政戰局表示，從兩國戰鬥過程來看，不僅凸顯烏克蘭整體防衛實力不容小覷，俄羅斯缺乏實戰化訓練導致的戰力弱化，也為戰事膠著關鍵之一，值得台灣深思。（編輯：蘇志宗）1110714