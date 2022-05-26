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漢光演習2/21

邱國正：漢光演習不因疫情暫緩 可能調整人數規模

2022/5/26 11:44（5/26 11:59 更新）
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國防部長邱國正表示，受疫情影響，國軍漢光38號演習可能調整人數與規模，但不會暫緩。圖為2021年馬祖漢光37號演習。（中央社檔案照片）
國防部長邱國正表示，受疫情影響，國軍漢光38號演習可能調整人數與規模，但不會暫緩。圖為2021年馬祖漢光37號演習。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北26日電）國軍漢光38號實兵、部分實彈演習7月舉行。國防部長邱國正今天表示，受疫情影響可能調整人數與規模，但不會暫緩，因為防疫工作視同作戰，作戰會有傷損，但不能就因此改變任務，「門一關，不打了」。

國軍漢光38號演習圖上兵棋推演已在16日至20日實施完畢；實兵、部分實彈演習定7月25日至29日進行。

國防部、國家中山科學研究院今天赴立法院外交及國防委員會專案報告「海空戰力提升特別預算中科院辦理民間釋商之目標及規劃報告」及「中科院現職員工涉及利益衝突迴避之查證情形及策進作為」，並備質詢，國防部長邱國正、中科院長張忠誠等人列席。

本土疫情持續，民進黨立委王定宇關切，7月實兵演習是否可能暫緩或有備案。邱國正指出，可能調整人數與規模，但不會暫緩，因為防疫工作視同作戰，作戰會有傷損，但不能因為傷損改變任務，不能說「門一關，不打了」，疫情也是操演的狀況之一。

有關今年漢光演習改為圖上兵棋推演，邱國正指出，電腦兵推平常都在進行，但例如俄烏戰爭等臨時狀況無法輸入電腦，因此圖上兵推能增加很多臨時狀況，並深入每個課題。（編輯：郭無患）1110526

立法院外交及國防委員會26日邀請國防部長邱國正（左）率領中科院長張忠誠（左2）等人列席報告並備詢。中央社記者趙世勳攝 111年5月26日
立法院外交及國防委員會26日邀請國防部長邱國正（左）率領中科院長張忠誠（左2）等人列席報告並備詢。中央社記者趙世勳攝 111年5月26日
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