漢光演習愛國者飛彈車進駐北市河濱公園 演練接戰程序

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

漢光演習27日進入第3天，愛國者飛彈持續在大佳河濱公園進行機動部署與戰力保存演練，國軍官兵全副武裝提槍上陣。中央社記者王飛華攝 111年7月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北27日電）為強化仿真實戰，國軍部隊近年走出營區於營外實施戰備訓練，今天是漢光演習第三天，空軍所屬愛國者飛彈連則將愛國者飛彈車進駐台北大佳河濱公園，並演練陣地變化及接戰程序，強化大台北衛戍能力。

國軍漢光38號演習圖上兵棋推演已於5月16日至20日實施完畢，實兵與部分實彈演習25日至29日展開。

漢光演習今天進入第三天，為強化機動部署及戰力保存，空軍所屬的愛國者飛彈連進駐大佳河濱公園，同時在公園內天幕下方開設指揮所，並以偽裝網遮蓋，防止外界窺探軍事機密。

事實上，愛國者飛彈連昨晚已機動部署大佳河濱公園一帶，今天接獲命令後立刻演練陣地變化，發揮高速機動的特性，將人員及裝備快速轉移至新的地點，並模擬接敵程序。

因應敵情威脅，國軍近年訓練相當強調「仿真實戰」，有別過往在營區演練，許多部隊演練均走出營區在營外操演，例如近年民眾可看見雲豹八輪甲車、各式戰車等軍事裝備現蹤街頭，或可見防空飛彈於大台北地區河濱公園警戒待命。（編輯：林興盟）1110727

漢光演習27日進入第3天，愛國者飛彈持續在大佳河濱公園進行機動部署與戰力保存演練。中央社記者王飛華攝 111年7月27日

漢光演習27日進入第3天，愛國者飛彈持續在大佳河濱公園進行機動部署與戰力保存演練，國軍在發射車上裝設偽裝網。中央社記者王飛華攝 111年7月27日