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漢光演習 陸軍工兵嘉縣仁義潭揮汗執行橋梁搭建

2022/7/27 14:34（7/27 15:21 更新）
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陸軍工兵群戰工營27日在嘉義縣仁義潭執行漢光演習「MGB中框橋架設」，烈日當空讓參演官士兵個個汗如雨下、全身濕透。中央社記者蔡智明攝 111年7月27日
陸軍工兵群戰工營27日在嘉義縣仁義潭執行漢光演習「MGB中框橋架設」，烈日當空讓參演官士兵個個汗如雨下、全身濕透。中央社記者蔡智明攝 111年7月27日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣27日電）陸軍工兵群戰工營今天在嘉義仁義潭執行漢光演習「MGB中框橋架設」，人力組裝動輒百公斤構件，雖烈日當空讓參演官士兵個個汗如雨下、全身濕透，仍順利90分鐘內達成任務。

漢光演習進入第3天，陸軍十軍團五二工兵群戰工營，今天上午移師嘉義縣仁義潭堤岸道路，模擬戰時補給道路遭敵軍破壞，並透過MGB中框橋架設，短期間內迅速構築可供我軍安全通行道路，以利補給路線順暢。

陸軍十軍團五二工兵群戰工營中校營長張中任接受媒體聯訪表示，MGB中框橋橋梁架長31.1公尺、寬4.16公尺、共12節，載重可達60噸。今天演習任務內容包含橋梁運載作業、車輛梯隊排序、後勤整補、部隊技能訓練，目的是使工兵單位能在戰時即時發揮可恃戰力。

軍方表示，MGB中框橋預計搭設時間為90分鐘，今天天氣炎熱，溫度超過攝氏30度，參演官士兵雖汗如雨下，全身濕透，仍展現平日精實訓練，以團隊合作方式，一一將百公斤構件在要求時間內裝設完成，讓輕型戰術輪車順利通過。

軍方表示，五二工兵群因應建軍備戰需求，訓練朝編組專業化、裝備自動化、戰鬥支援機動化發展。（編輯：陳仁華）1110727

陸軍工兵群戰工營27日在嘉義縣仁義潭執行漢光演習「MGB中框橋架設」，雖然烈日當空讓參演官士兵個個汗如雨下、全身濕透，仍順利在90分鐘內達成任務。中央社記者蔡智明攝 111年7月27日
陸軍工兵群戰工營27日在嘉義縣仁義潭執行漢光演習「MGB中框橋架設」，雖然烈日當空讓參演官士兵個個汗如雨下、全身濕透，仍順利在90分鐘內達成任務。中央社記者蔡智明攝 111年7月27日
陸軍工兵群戰工營27日在嘉義縣仁義潭執行漢光演習「MGB中框橋架設」，雖然炎熱天氣讓參演官士兵汗如雨下、全身濕透，仍在90分鐘內達成任務，讓輕型戰術輪車順利通過。中央社記者蔡智明攝 111年7月27日
陸軍工兵群戰工營27日在嘉義縣仁義潭執行漢光演習「MGB中框橋架設」，雖然炎熱天氣讓參演官士兵汗如雨下、全身濕透，仍在90分鐘內達成任務，讓輕型戰術輪車順利通過。中央社記者蔡智明攝 111年7月27日
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