漢光演習挖壕溝遭諷回到二戰 專家：阻滯敵軍利器

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（中央社記者游凱翔台北31日電）國軍漢光演習期間設置壕溝，遭外界議論「回到二戰」。專家今天分析，即便是現代戰爭，壕溝陣地戰法仍有其必要，更是遲滯敵人前進重要工事，但可效仿美軍使用的Hesco沙網工事系統，能更有效率構工。

國軍漢光38號實兵、部分實彈演習29日已落幕，由於新北八里海灘、台北港及淡水河口為「防衛鐵三角」首都衛戍區重要戰略要地；因此軍方這次演習也強化演練，模擬敵軍進入八里城鎮戰前的關鍵地帶，動員新制教育召集官兵、受徵用的民間重機具廠商，構築總長度近百公尺的壕溝、地堡及機槍掩體。

不過，構築壕溝掩體也引起外界議論。有人認同並表示，「此舉貼近現況環境，越能讓人民有危機意識」，但也有批評，「挖壕溝是二戰思維，已經不合時宜」。

第三作戰區政戰主任史順文少將接受中央社記者訪問時表示，沒有所謂不合時宜的問題，演習的意義就是透過實戰化思維來構築不同的陣地，這些壕溝陣地可使官兵快速進入，並建立武器射口發揮側斜射、交織火網等火力配置，以防止敵人登陸後快速進入城鎮地區；另一名軍方人士指出，壕溝在現代戰爭、尤其這次烏克蘭在烏東地區防守俄軍仍有其必要，演習期間有不同的戰場想定，任何訓練都有其必要性。

國家政策研究基金會副研究員揭仲告訴中央社記者，類似壕溝的陣地戰法仍廣為各國守土運用，讓官兵能在良好掩蔽下作戰阻敵。

揭仲舉例，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後隨即進攻烏東地區，但早在俄軍進攻前，烏克蘭政府軍為了抵擋分離主義武裝力量，早已在雙方交界線附近構築以壕溝為主體的陣地體系，因此讓烏軍可在烏東地區抵禦超過百天，可見這種陣地體系仍有其重要性，因為如果陣地可以結合城鎮作戰，將對敵軍構成很大障礙。

尖端雜誌主任編輯李思平接受中央社記者採訪時也持同樣看法，他指出，若不使用壕溝，要不就是躲在民宅，或是在沒有掩護下作戰，因此壕溝掩體在現代戰爭中，當然有其必要；這次烏克蘭也有設置壕溝工事，雖然很多影片顯示俄軍無人機使用精準彈藥摧毀壕溝，但敵軍並不會使用這麼多高價精準彈藥摧毀壕溝，因此綜觀整個戰場仍有許多壕溝工事存在，更是阻擋敵人前進的重要設施。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲告訴中央社記者，孫子兵法中提到「夫地形者，兵之助也」，就是在闡述地形的重要性，雖然壕溝並非先進系統，但美軍在阿富汗、伊拉克也使用類似系統構築，證明壕溝、地堡在現代戰爭中仍有價值，且這些只是防衛作戰組合的一小部分。

蘇紫雲指出，美軍野戰準則中目前也強調基本的防禦工事是保存戰力的基本作法，包括各類地堡、戰區地面掩體都可降低敵方火力殺傷、並提高部隊的戰場存活性，甚至提供進階作法，也就是在掩蔽工事外設置立式鋼軌，以提早誘爆來襲的精準彈藥，提高存活性。

蘇紫雲強調，烏克蘭抵禦俄羅斯時也有設置壕溝系統，但國軍作戰並非僅依賴壕溝，而是將壕溝給後備部隊進行守土作戰，並搭配現役打擊部隊實施「拘打配合」，用以阻絕、遲滯敵人前進。

「不過，構築陣地的方式可以精進」，揭仲建議，未來台灣預警的時間恐怕越來越短，未必有充裕的時間可以構築陣地，因此台灣應借鏡其他國家的精演，發展出快速構工方式。例如，美軍使用的Hesco沙網工事系統，不只存放與運送方便，價格也相對便宜，據美軍估計，一個人一個小時大約只能裝20個沙袋，若使用Hesco，配合推土機等機具，一小時內可做好一一個連陣地、達20多個堡壘，構工效率最少是沙袋的10倍。

李思平表示，這次國軍壕溝構築在高架橋下方可能不是個很好的選擇點，且壕溝上方的部分僅用木板、沙包，若遭遇榴彈砲射擊幾乎沒有防護力，應使用鋼架或圓木支撐，沙包上方再舖土加固；另外，戰壕部分未施作Z字型，若砲彈在中間爆炸可能一次造成大量傷亡，這些都是未來可再精進之處。

另外，此次漢光演習採取「本島不實彈，外島實彈」。第三作戰區在八里海灘進行「聯合反登陸」時，為模擬戰場實況於槍口附近加裝聲響設備，遭部分人士批評。

史順文對此表示，這項漢光演習課目非採實彈操演，因此在砲管上裝置鈦雷，配合TNT炸藥，及運用步、機槍空包彈，藉以模擬真實戰場效果，達到磨練官兵作戰意志及實戰訓練的目標。（編輯：蘇志宗）1110731