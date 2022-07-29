學者：漢光演習借鏡俄烏戰爭強化不對稱戰力

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國軍「漢光38號演習」實兵操演28日移師台東知本海邊，模擬敵軍登陸海灘，第二作戰區戰車和運輸車以迅雷不及掩耳速度將假想敵殲滅灘頭。中央社記者盧太城台東攝 111年7月28日

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（中央社記者黃雅詩台北29日電）漢光38號演習今天結束，學者認為，今年最大特色是借鏡俄烏戰爭經驗，運用標槍、刺針飛彈等不對稱作戰武器，及強化後備部隊動員，顯示軍方正藉由兵推，調整傳統戰力與不對稱戰力的最佳比例。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲向中央社表示，今年漢光演習的逼真程度增加，從心理層面來看，因受俄羅斯入侵烏克蘭影響，台灣社會整體氛圍也更關心軍方的例行操演情況。

蘇紫雲表示，今年漢光演習參考烏克蘭戰爭經驗，做了漸進式、滾動式調整，戰略設計可說是「組合式戰役」，除了松山機場遭敵軍攻擊的演練，還有台北港、高雄港等港口機場防衛，宜蘭外海的制空權、制海權維護，以及苗栗後備部隊的沙灘阻絕反登陸等。

蘇紫雲表示，漢光演習導入烏克蘭經驗的幾項代表性做法，包括從台北港防禦，在高樓配備刺針飛彈，搭建地堡壕溝來防衛等，這些都屬於低成本但很有效的不對稱作戰防衛方法。

蘇紫雲表示，其中重要港口的守備極為關鍵，可以防止敵方野戰登陸奪取港口，避免敵軍後續梯隊登陸，因此可說是國土防衛的勝負關鍵。

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蘇紫雲說，以台北港守備為例，後備部隊藉由地形地物、地堡工事與交通壕的設置，可以遲滯、阻絕敵軍，與擔任打擊任務的現役部隊聯合進行「拘打一體」的防衛作戰，可以有效消滅入侵敵方，防止敵方意圖速戰速決的「斬首行動」，確保國家生存與安全。

蘇紫雲表示，戰略像交響樂，由不同樂章樂器組合，漢光演習顯示，軍方正藉此逐步調整台灣不對稱與傳統戰力的最佳組合，期望發揮最大效果。（編輯：蘇志宗）1110729

漢光38號演習第二作戰區28日實施反擊作戰操演，模擬向已登陸七星潭沿岸北埔海灘敵軍發起反擊，在砲兵火力支援下，實施密集攻擊、殲滅敵軍。中央社記者張祈攝 111年7月28日

圖為S-70C反潛直升機升空後在目標處實施聲納偵測並投放煙標，尋找敵軍潛艦。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日

圖為幻象2000戰機施放熱焰彈阻擊敵軍。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日