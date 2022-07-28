模擬敵軍知本登陸 陸軍快速打擊殲敵灘頭

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）漢光演習今天移師台東知本海邊，模擬敵軍登陸海灘，第二作戰區戰車和運輸車快速打擊，將敵軍殲滅灘頭。

上午10時，陸軍駐守台東的鎮東部隊作戰指揮中心接獲敵軍「加強營」兵力從知本海灘登陸，指揮官立即下達反擊，附近的7輛M60A戰車及12輛CM21裝甲車立即集結進入戰鬥位置，以迅雷不及掩耳速度將假想敵殲滅灘頭，阻斷敵軍登陸台東，完成任務，結束操演。

第二作戰區表示，國軍「漢光38號演習」實兵操演邁入第4天，因應中共近期在東部海、空域，以海軍、空軍及無人機日益頻繁侵擾，陸軍第二作戰區於花蓮北埔海灘及台東知本海灘等地區執行反擊作戰演練。

這次演練依據當前敵情及敵可能行動，在既有計畫上，秉持國防部「處處皆戰場，時時做訓練」指導，透過「實戰化」訓練排定部隊至戰術位置、機動及打擊路線實施演練，藉這次漢光演習，驗收各部隊在營外執行作戰計畫演練成效。

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今日演練想定首先模擬實際作戰場景，由空中兵力及作戰區砲兵部隊對近岸來犯敵軍船團實施火力制壓，演練部隊於接獲反擊命令，即由機步部隊CM21裝甲人員運輸車及配合砲兵火力發起反擊。

另考量敵可能行動，作戰區於發起反擊同時編組兵力，演練敵軍對花蓮地區基地進行反突擊作戰。操演過程中官兵不畏烈日，充分展現高昂戰志及團結合作精神，誓死達成任務，捍衛家園決心。（編輯：陳仁華）1110728