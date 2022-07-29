漢光演習最終日 模擬敵攻松山機場威脅政經中樞

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（中央社記者黃雅詩台北29日電） 「漢光38號」實兵演習最後一天，軍方今天凌晨在台北松山機場執行「衛戍區反機降作戰」演練，想定敵軍機降部隊企圖奪占松山機場，策應敵軍海上登陸部隊，威脅台灣政經中樞安全。

在演習中，國軍先由基地守備部隊派出V150甲車防禦，另由憲兵砲兵火力支援，隨即由憲兵以CM34雲豹甲車與基地守備部隊交互掩護，對敵實施反擊，以火力掃蕩殲滅敵軍，成功驗證衛戍部隊應變處置能力。

軍聞社今天報導指出，為深化衛戍區應援作戰能量，國軍在漢光實兵演習最後一天，在台北松機執行「衛戍區反機降作戰」演練，國軍派遣基地守備部隊及衛戍區兵力實施聯合打擊任務，發揮協同作戰能量。

軍聞社指出，「衛戍區反機降作戰」演練，由憲兵第202指揮部、憲兵裝步第239營、憲兵砲兵第228營、空軍防砲301營第1連、空軍松山基地指揮部及陸軍特戰指揮部共同參演。

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軍聞社指出，國軍以縮短距離方式，演練「防情傳遞」、「基地防衛作戰」、「應援部隊支援」及「打擊部隊掃蕩」等狀況，以仿真、合理及務實為重點，著眼部隊協同作戰效能，使官兵熟悉戰場環境，提升戰場指揮與用兵素養。

軍聞社報導，今天凌晨時分，衛戍指揮部發布狀況，假想敵特工模擬機降突入松山機場，基地守備部隊立即派遣V150甲車載運兵力進入防禦陣地，對敵實施射擊。另由憲兵砲兵第228營遂行火力支援，隨即由憲兵裝步第239營CM34雲豹甲車與基地守備部隊交互掩護，對敵實施反擊，以火力掃蕩殲滅敵軍，成功驗證衛戍部隊應變處置能力，充分展現國軍保國衛民的戰鬥意志。（編輯：翟思嘉）1110729