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漢光演習聯合空降作戰 76名傘兵盤旋成功著陸

2022/7/27 08:57（7/27 09:21 更新）
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國軍漢光38號演習「聯合空降作戰」27日在潮州跳傘場進行，大群傘兵成功著陸，場面震撼，吸引民眾駐足圍觀。中央社記者李卉婷攝 111年7月27日
國軍漢光38號演習「聯合空降作戰」27日在潮州跳傘場進行，大群傘兵成功著陸，場面震撼，吸引民眾駐足圍觀。中央社記者李卉婷攝 111年7月27日
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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）國軍漢光38號演習「聯合空降作戰」今天在潮州跳傘場進行，5架機次分批訓練，76名傘兵空中盤旋成功著陸，場面震撼，吸引民眾清晨抵達駐足圍觀。

今天清晨6時許，潮州鎮跳傘場進行漢光演習，5架次運輸機共76名傘兵，分別從高度1300呎至6000呎依序跳傘，藍天出現點點身影，傘花在空中綻開，盤旋後成功著陸，相當震撼。

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曾姓民眾告訴中央社記者，清晨不到5時就到場架好相機卡位，就是希望能拍到國軍英勇的一面；小學4年級的黃姓學童跟著父母一起前往，望著天空滿是傘兵降落，他目不轉睛地說：「跟電影裡一樣的畫面。」

陸軍航空特戰指揮部新聞稿指出，為落實戰訓本務與強化不對稱戰力，陸軍特種作戰指揮部特戰第4營，今天在潮州地區，依作戰進程執行「聯合空降作戰」。演練執行跨區增援，迅速將兵力投射至所望著地區，協力打擊部隊整補，適時對敵側翼或後方增援部隊、補給物資及交通要點，予以襲擊、阻斷及控制，精進與驗證特戰部隊聯合空降作戰效能。（編輯：張芷瑄）1110727

國軍漢光38號演習「聯合空降作戰」27日在潮州跳傘場進行，5架次運輸機共76名傘兵，分別從高度1300呎至6000呎依序跳傘，藍天出現點點身影，傘花在空中綻開，相當震撼。中央社記者李卉婷攝 111年7月27日
國軍漢光38號演習「聯合空降作戰」27日在潮州跳傘場進行，5架次運輸機共76名傘兵，分別從高度1300呎至6000呎依序跳傘，藍天出現點點身影，傘花在空中綻開，相當震撼。中央社記者李卉婷攝 111年7月27日
國軍漢光38號演習「聯合空降作戰」27日在潮州跳傘場進行，5架機次分批訓練，傘兵成功著陸，場面壯觀。中央社記者李卉婷攝 111年7月27日
國軍漢光38號演習「聯合空降作戰」27日在潮州跳傘場進行，5架機次分批訓練，傘兵成功著陸，場面壯觀。中央社記者李卉婷攝 111年7月27日
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