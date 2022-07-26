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心戰作業車漢光演習首度登場 反制假訊息阻斷傳播鏈

2022/7/26 19:20
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（中央社記者游凱翔台北26日電）國軍漢光38號演習登場，為防範錯假訊息在戰爭時期擾亂民心，配屬國防部心戰大隊的二代心戰作業車，首度在漢光演習反制假訊息，並在心戰車上製作文宣圖卡及影片，提供正確資訊以利阻斷錯誤訊息傳播。

國軍漢光38號演習圖上兵棋推演已於5月16日至20日實施完畢，實兵與部分實彈演習25日至29日進行。

今天是漢光演習第2天，軍事新聞通訊社報導，國防部心理作戰大隊配屬第三作戰區的「二代心戰作業車」，首度在漢光演習執行「假訊息反制」演練，針對敵軍傳散不實訊息的狀況進行反制，展現政戰專業部隊有效支援軍事作戰的能量。

軍聞社指出，國防部心理作戰大隊上午在桃園地區進行「假訊息反制」演練，首先架設衛星，接續針對掌握的輿情，在二代心戰作業車上製作反制文宣圖卡及影片，以高專業、高效能方式，反制敵對台認知作戰，驗證全車作戰效能。

心戰大隊三中隊長王正平中校表示，在接獲有假訊息需要實施反制後，隨即安排二代心戰作業車前往桃園地區，執行作業車開設作業與心戰成品產製任務，藉以提供正確資訊阻斷錯誤訊息的傳播。

此外，第三作戰區政戰主任史順文少將也在相關人員陪同下，前往了解心戰特遣隊作業情形，肯定單位的產製能量與機動效能。（編輯：林克倫、楊凱翔）1110726

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