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漢光演習第2天 中國水聲監聽船、飛彈護衛艦現蹤【獨家】

2022/7/26 15:07（7/26 15:20 更新）
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中國人民解放軍水聲監聽船「天璣星」和飛彈護衛艦「黃岡」（圖）26日上午出現在台東綠島鄉外海。（圖取自維基共享資源；作者日本防衛省·統合幕僚監部，CC BY 4.0）
中國人民解放軍水聲監聽船「天璣星」和飛彈護衛艦「黃岡」（圖）26日上午出現在台東綠島鄉外海。（圖取自維基共享資源；作者日本防衛省·統合幕僚監部，CC BY 4.0）
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（中央社記者盧太城、游凱翔台東縣26日電）國軍漢光38號演習第2天，中國船艦連2天在花蓮縣及台東縣外海現蹤，中國人民解放軍水聲監聽船「天璣星」和飛彈護衛艦「黃岡」今天上午更出現在台東綠島鄉外海。

軍方人士告訴中央社記者，上午7時「黃岡」出現在綠島東南方41浬，往南航行；「天璣星」上午8時出現在綠島東北方45浬，往東南航行。

國防部表示，台海周邊動態，國軍運用聯合情監偵手段，都能有效掌握、適切應處。

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此外，軍方人士說，25日上午8時30分監控到美國運輸艦出現在台東蘭嶼鄉東南方53浬，往南航行；25日上午10時，中國飛彈驅逐艦出現在蘭嶼外海48浬，由南往東北航行；25日下午3時日本護衛艦在花蓮港外35浬，往東南航行，30分鐘後中國飛彈驅逐艦在蘭嶼東方50浬往北航行；25日下午4時中國水聲監聽船在綠島東北方55浬滯留。

漢光演習重頭戲「海軍聯合截擊作戰實彈操演」上午登場，共20艘艦艇、15架次戰機於宜蘭縣蘇澳鎮外海參演，也是海軍與海巡首度在公開場合聯合操演，分別實射標準一型防空飛彈及鎮海火箭彈。（編輯：李明宗）1110726

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