陸軍聯兵營備戰戰術機動 演練雲豹甲車武器掛載

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（中央社記者游凱翔台北25日電）國軍漢光38號實兵演習今天登場，陸軍機步333旅聯兵一營下午進行戰備裝載演習課目，並對雲豹8輪甲車實施武器掛載、彈藥及油料整補，為之後的戰術機動預作準備。

國軍漢光38號演習圖上兵棋推演已於5月16日至20日實施完畢，實兵、部分實彈演習今天起至29日進行。

軍事新聞通訊社晚間報導，陸軍機步333旅聯兵一營官兵下午在「戰備裝載」演習課目中，針對CM32、CM33雲豹8輪甲車等戰鬥車輛，實施武器掛載、彈藥及油料整補；官兵們在各車車長、砲長帶領下，分工合作，依照程序步驟要領，迅速完成戰備裝載。

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報導引述連長潘上尉表示，官兵上午亦針對演習狀況機動疏散，並進行防空隱掩蔽作為；下午則進行戰備裝載，按照編組執行各項整補作業，並進行戰備檢查，為此後的戰術機動做好準備。

軍聞社也提到，為精進全民防衛動員工作及戰時地方總力支援軍事作戰各項應變機制，第一作戰區上午特別將「澎湖地區全民戰力綜合協調中心暨三合一會報」結合漢光實兵演習於首日召開，期藉此次演練模擬戰時各種可能狀況，驗證地區政、軍、民資源整合能力，以達成戰時支援軍事作戰的目的。（編輯：林克倫）1110725