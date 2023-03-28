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漢光實兵7月登場 戰機將首度起降台東豐年機場【獨家】

2023/3/28 10:36（3/28 11:18 更新）
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國軍漢光39號實兵實彈操演7月舉行，知情人士28日表示，空軍規劃首度於台東民用豐年機場（圖）實施戰機戰備起降。（中央社檔案照片）
國軍漢光39號實兵實彈操演7月舉行，知情人士28日表示，空軍規劃首度於台東民用豐年機場（圖）實施戰機戰備起降。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北28日電）國軍漢光39號實兵實彈操演7月舉行，知情人士今天表示，空軍規劃首度於台東民用豐年機場實施戰機戰備起降，同時進行潛力裝掛等整補演練，以驗證備援機場在戰時的能量，近日已進行先期整備作業。

國防部對此回應，國軍漢光39號演習為年度重要戰演任務，針對操演規劃，事涉機敏不予評論；但國防部也指出，民用機場與戰備道均可作為戰時空中兵力轉用場地，以利提升戰機存活率與用兵彈性。

國軍漢光39號兵棋推演及實兵實彈操演，規劃分別5月、7月舉行，由於中共機艦頻頻侵擾台灣防空識別區、逾越台灣海峽中線，甚至深入台灣東南方空域，國軍除了加強對美軍購、國造相關軍備外，也強化訓練方式以應對潛在威脅。

知情人士上午告訴中央社記者，空軍規劃在7月實兵實彈操演期間，首度於台東民用豐年機場驗證戰機於備援機場起降，並實施潛力裝掛等整補演練，近日已進行先期整備作業。

除了備援機場外，台灣目前戰備跑道分為高速公路、省道。據高速公路總局資料顯示，高速公路戰備跑道共4段，分別「國1彰化-員林」、「國1嘉義-民雄」、「國1台南-麻豆」、「國1仁德-岡山」；省道共1段，為屏東佳冬戰備道。軍方均已在上述戰備道完成操演及驗證。

由於近年中共軍力提升，軍方在民國110年完成屏東佳冬戰備跑道驗證後，軍方內部及民眾開始討論於東部省道增建戰備道可能性。

曾任飛官的軍方人士指出，因為西部各戰備跑道均在中共導彈射程，中共只要破壞戰備道附近交流道或橋梁，就能阻止軍方從鄰近機場調動物資，讓戰備跑道無法作用，因此，若能在花東公路規劃戰備道，憑藉中央山脈、海岸山脈天然屏障，於戰時可供戰機緊急起降，不但可增進東部地區交通功能，在國防上也有疏解空軍佳山、志航基地在戰力保存時的壓力，分散遭共軍攻擊的風險。

根據資料顯示，目前花東縱谷的台九線省道上，有一條台灣最長、最直公路段。北自關山鎮329K的德高開始，終至鹿野鄉343.5K武陵路段，全長共計14.5公里完全沒有彎曲，一路上都是筆直公路，且台東的中央山脈山勢比花蓮和緩，更適合建造戰備公路。

至於未來是否可能在台九線實施戰備道操演，國防部上午對此回應，任何有助於提升防衛戰力之建軍備戰項目，國軍都會納入戰力規劃考量。（編輯：蘇龍麒）1120328

#中共
#國防部
#國軍
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