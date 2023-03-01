全動法修法 總統緊急命令才管制媒體且須立院追認

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（中央社記者游凱翔台北1日電）國防部預告修正全民防衛動員準備法，外界解讀政府隨時能管制言論。軍方解釋，唯有總統下達緊急命令後，才會從動員準備進入動員實施階段，所謂的「管制媒體」只存在動員實施階段；憲法也規定，緊急命令發布後一個月內須提交立法院追認，若立院不同意，緊急命令立即失效。

學者表示，美國、英國和瑞士等國家，針對戰時與國家發生緊急危難時，均對媒體有程度不一的管制措施，並非台灣獨創。

國防部近日預告「全民防衛動員準備法」修正草案，除了將名稱修正為「全民防衛動員法」，也配合新增訊息傳播、金融外匯、資通訊等動員準備方案。

訊息傳播動員準備方案部分，有媒體解讀為「當國防部下令動員，就代表將管制媒體與記者，形同戒嚴、箝制新聞自由」；甚至遭質疑，動員過程定義不清，等同創造模糊地帶，讓政府能假借名義控制言論。

軍方人士告訴中央社記者，有關媒體在戰時相關管理措施，已存在過去由行政院新聞局頒布的「動員實施階段大眾傳播事業及從業人員管制辦法」，之後因新聞局組織改造，現由國家通訊傳播委員會、文化部共同管理，此法條的目的是為了維護軍事安全及戰事的進行，同時也是應對敵人認知作戰威脅、確保國安的必要措施。

軍方人士提到，在戰爭發生前共有兩大階段，分別是「動員準備（平時）、動員實施（戰時）」，其中外界關注的媒體管制辦法，是在動員實施（戰時）時期，要進入動員實施，則必須由總統下達緊急命令，因此不存在外界所說的「假借名義控制輿論」。

軍方人士說，陸海空軍刑法已經有類似條文，相關部會的災害防救法、傳染病防治法及社會秩序維護法也有相關條文。

軍方人士舉例，每年漢光演習前都會發布「同心演習」命令，並徵用工程機具、工廠，以利協助常備部隊軍演；現在修法增訂「訊息傳播」等動員方案，就是研議在動員準備（平時）調查媒體能量，例如媒體記者若尚未達除役年限，戰時則有可能被徵召從事政戰新聞等工作，若已除役，則研擬其他任務。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲指出，此法的目的是為了盤點各個產業能量，以利在戰時能夠迅速動員，但啟動時機點是總統發布緊急命令或戒嚴；而憲法第39條及43條明文規定，發布緊急命令後一個月內提交立法院追認，若立法院不同意，該緊急命令立即失效。

針對各國法令現況，蘇紫雲說明，美國憲法第一修正案雖然保障新聞與言論自由，但實務上又區分平時、戰時；英國通訊傳播法則賦予數位及媒體大臣，在必要時管控媒體；瑞士通訊法同樣規定，在國家發生緊急危難時，武裝部隊可以徵用媒體頻道與通訊。

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行政院發言人羅秉成今天表示，國防部為完備法制、確保國家安全，啟動這次修法程序，修法草案是進入緊急命令狀態的非常時期法制，其相關依法規定必要管制措施，只適用「動員實施時期」，絕不會影響或損及人民平時的自由與權益。

羅秉成說，全動法修法無時間表，現在仍在預告階段，國防部正向各界徵詢意見的法制作業中，尚未定案，當然也還未到報請行政院審查的程度。（編輯：謝佳珍）1120301