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朱立倫質疑全動法 民進黨反批：別恐嚇人民

2023/3/1 18:23
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（中央社記者葉素萍台北1日電）國民黨主席朱立倫今天質疑，「全民防衛動員準備法」修正草案箝制言論自由。民進黨新聞部主任張志豪反批，朱立倫只會扭曲造謠，企圖製造人民恐慌，作為最大在野黨主席，應該看清楚法案內容再妥適評論，而不是一味批評造謠。

「全民防衛動員準備法」預告修正草案引起爭論，國民黨主席朱立倫今天說，草案中對言論自由的箝制，以及準備動員16歲以上不分男女學生，引起全民最大擔憂；國民黨堅定立場，就是不能讓這2條條文通過。

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民進黨晚間發布新聞稿回應，張志豪指出，朱立倫成天只會扭曲造謠，企圖製造人民恐慌，「全動法」明明只適用在實施動員時期的「戰時」，「平時並不適用」，絕對不會影響或損及人民平時的自由與權益。作為最大在野黨主席，應該看清楚該法內容再妥適評論，而不是一味批評造謠。

張志豪說，朱立倫不要用恐嚇人民的方式，造成社會恐慌。「民主、和平、繁榮」，是民進黨一貫的主張與價值，政府也致力於維持台海及區域的和平穩定，希望朝野能夠理性討論，勿再惡意扭曲。（編輯：林興盟）1120301

#朱立倫
#張志豪
#民進黨新聞部
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