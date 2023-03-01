府：全動法只適用戰時 絕不會損及人民平時權益

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（中央社記者葉素萍台北1日電）總統府發言人林聿禪今天說，「全民防衛動員準備法」只適用在實施動員時期的「戰時」，「平時並不適用」，絕對不會影響或損及人民平時的自由與權益；期盼社會各界能夠理性討論，切莫被似是而非的言論誤導。

「全民防衛動員準備法」預告修正草案引起爭論，國民黨主席朱立倫今天說，草案中對言論自由的箝制，以及準備動員16歲以上不分男女學生，引起全民最大擔憂；國民黨堅定立場，就是不能讓這2條條文通過。

總統府發言人林聿禪今天向媒體說明4點，一、「全動法」只適用在實施動員時期的「戰時」，「平時並不適用」，絕對不會影響或損及人民平時的自由與權益。

2、外界指稱此項修法意圖「動員學生參戰」、「使學生製造武器」等，皆非事實。並且，國防部及相關部會已澄清，依法戰時國軍軍工廠武器彈藥生產，並非學校防護團的服勤範圍，部分媒體相關報導並非事實。

3、這項修法與「數位中介服務法」草案無關，所謂管制媒體的指控也並非事實；重點在於確保戰時正確訊息的傳遞，避免錯假訊息擾亂民心。

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4、這次修法是國防部為完備法制、確保國家安全所啟動的修法程序。修法並無時間表，也仍在預告階段，對於各方所提出的意見，國防部將會參酌意見、審慎評估，再依程序陳報行政院。

最後，林聿禪強調，政府致力於維持台海及區域的和平穩定，關於這項修法，除持續進行跨部會協調外，也要凝聚共識做好社會溝通工作。世界各民主國家均強調平時要能周全整備，戰時方能有備無患，期盼社會各界能夠理性討論，切莫被似是而非的言論誤導。（編輯：蘇志宗）1120301