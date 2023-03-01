朱立倫：全動法箝制言論自由 將全力阻擋條文通過

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「全民防衛動員準備法」預告修正草案引議，國民黨主席朱立倫1日在中常會上強調，還是要回復到原本全民動員法真正精神，強化國防但不是造成全民危機和大家恐慌；國民黨堅定的立場，就是要讓影響言論自由、讓家長與未成年子女恐慌的2條條文，絕對不能夠通過。中央社記者張皓安攝 112年3月1日

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（中央社記者劉冠廷台北1日電）「全民防衛動員準備法」預告修正草案引起爭論，國民黨主席朱立倫今天說，草案中對言論自由的箝制，以及準備動員16歲以上不分男女學生，引起全民最大擔憂；國民黨堅定立場，就是不能讓這2條條文通過。

國防部日前公告「全民防衛動員準備法」修正草案將更名為「全民防衛動員法」，朱立倫今天下午在中常會上表示，執政黨提出的全民防衛動員法草案，對箝制言論自由，及準備動員16歲以上不分男女學生，引起全民最大擔憂，也引起父母最大的恐懼。

朱立倫說，條文中對於言論自由的箝制，政府將可以在平日動員準備時，調查、分析、蒐集媒體從業人員與網際網路的相關資料，有很多空白授權的內容，今天對台灣言論自由還有堅持的人，都應該站出來反對 這比數位中介法的延伸還要嚴重，全民都應該共同反對任何的空白授權，對言論自由的箝制。

朱立倫也說，同時新增條文中，對於16歲以上不分男女的學生要動員造冊，國民黨主張對話與國防兼顧的「2D戰略」，希望藉此避戰，促進兩岸和平，即便要強化國防，他支持改革軍事訓練方式、改善後備軍人戰力，但絕不是要把未成年的學生也動員造冊，而且不分男女，讓大家面對戰爭危害，這讓所有家長與子女都不能接受。

朱立倫強調，還是要回復到原本全民動員法真正精神， 強化國防但不是造成全民的危機和大家的恐慌；國民黨堅定的立場，就是要讓影響言論自由、讓家長與未成年子女恐慌的這2條條文，絕對不能夠通過。

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此外，南投立委補選4日投票，朱立倫也在會中下達動員令催票，他表示，選情相當危急，因為民進黨已感受到抹黑、變造的攻擊能達到一定效果，他號召所有黨員在最後幾天，強力催票。

朱立倫說，總統蔡英文、副總統賴清德再加上行政院長陳建仁最新的戰法，就是從頭抹黑到尾、從頭負面選舉到尾，只有靠這種方式，民進黨才有可能勝選；腳踏實地為民服務 30年的國民黨南投立委候選人林明溱，被攻擊到體無完膚，抹黑造謠到這種情況，這是台灣民主之恥，也汙辱南投縣民。（編輯：林興盟）1120301