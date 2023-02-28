高中以上學生參加服勤計畫傳為生產軍火 教育部：無參戰疑慮
2023/2/28 13:12（2/28 13:39 更新）
圖為去年漢光演習「聯合反登陸作戰」操演，灘岸守備部隊背著標槍飛彈向灘頭挺進。（中央社檔案照片）
（中央社記者陳婕翎台北28日電）媒體報導16歲以上學生造冊，外界懷疑是為戰時生產軍火做準備。教育部今天回應，僅是於平時完成人員編組、教育訓練等，高中以上學校學生參與服勤計畫，並無參戰疑慮。
聯合報今天報導，教育部今年2月召集地方教育主管機關討論，要求將16歲以上學生不分男女動員計畫及名冊，確實填報全民防衛動員署新建雲端系統，顯示政府朝向積極籌備動員學生保鄉，戰時要投入救護及武器生產。
教育部今天以文字回應中央社記者，強調現行民防法規定高中以上學生需編組防護團，協助救護、消防等任務。依據民防法及全民防衛動員準備法相關規定，於平時完成人員編組、教育訓練等，以發揮自衛自救功能。
教育部表示，將透過相關教師增能研習、各級學校防護團教育訓練及演習計畫規劃與執行、防災演習、萬安演習等計畫，加強對各級學校宣導。（編輯：張雅淨）1120228
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