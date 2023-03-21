立委指全動法恐成部隊雙軌制　邱國正澄清：沒這問題

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（中央社記者郭建伸台北21日電）國民黨立委溫玉霞今天在立法院會質疑全動法修正草案恐形成武裝部隊雙軌制。國防部長邱國正備詢時表示，絕對不會有這種問題，作戰指揮一定要單一，假如兩邊指揮，仗就沒辦法打下去，會亂掉。

國防部日前預告修正「全民防衛動員準備法」，引發外界爭議。行政院長陳建仁日前表示，修法預告14天後，就會請國防部下架，等各界意見整合後才會提出。

立法院院會今天繼續進行施政總質詢。溫玉霞質詢指出，現行全動法明定，動員實施階段由國防部協調內政部運用民防團隊，支援軍事勤務，但預告修正版卻明定動員實施階段，內政部對軍事機關、部隊運用民間人力，實施適當的管制與調節，是否全民動員主導權從國防部移轉至內政部。

陳建仁表示，全民動員主導權在國防部，但運用到民間人力時，就需要內政部號召幫忙。邱國正表示，全民動員由國防部統一指揮，但戰略物資與人力，需要其他部會幫忙。

溫玉霞追問，全民動員的民間人力，是否包含學生、媒體工作者，甚至是黑熊學院。溫玉霞也指出，烏克蘭內政部管轄的「亞述營」，其裝備武器由北約、美國直接提供，質疑全動法包含的民間人力恐形成武裝部隊雙軌制。

邱國正表示，絕對不會有這種問題，作戰指揮一定要單一，假如兩邊指揮，仗就沒辦法打下去，會亂掉。

邱國正補充，民間人力包含士農工商，一旦要運用，由軍事單位提出需求，屆時各部會就列管人力支應。

溫玉霞也說，前民進黨台北市黨部主委吳怡農不參選立委，將全力推動後盾計畫，詢問政府是否給予經費補助，甚至可能組織武裝化。

陳建仁表示，吳怡農是透過後盾計畫提升台灣社會韌性，培養民眾安全意識，提供警急應變訓練，認為組織武裝化只是立委的懷疑。

陳建仁表示，民間團體協助民防與緊急應變，申請後經過審查若認為有幫助，都會給予補助。（編輯：蘇龍麒）1120321