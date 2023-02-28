國防部：全動法規範僅適用非常時期 盼勿渲染扭曲

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（中央社記者黃雅詩台北28日電）「全民防衛動員準備法」預告修正草案引起爭論，國防部今天再度強調，修正全動法是為強化凝聚全民國防理念，且僅適用進入緊急命令狀態的非常時期，不會影響平時人民權益，盼各界勿渲染扭曲。

聯合報今天報導，教育部今年2月召集地方教育主管機關討論，要求將16歲以上學生不分男女動員計畫及名冊，確實填報全民防衛動員署新建雲端系統，顯示政府朝向積極籌備動員學生保鄉，戰時要投入救護及武器生產。

軍方人士解釋，「青年服勤動員計畫」過去例行都有做造冊作業，現在輸入電腦雲端系統，只是更方便行政管理。

國防部今天發布新聞稿指出，全動法自民國90年11月14日公布施行，曾於103年及108年歷經2次修正，但現行條文內容多偏重規定動員準備事項，就動員實施後指揮體系及戰時徵用等規範顯有不足。

國防部表示，經考量區域威脅情勢，以及凝聚「全民國防」理念共衛家園的必要，國防部啟動修法工作，希望能周延相關配套、完備整體動員機制。

國防部指出，由於非常時期緊急動員作業成效攸關國家存續，世界各國都強調平時要能周全整備，戰時方能有備無患，現行全動法第13條即規定，各動員準備機關應對可動員的人力、物力、設施等，進行調查、統計及規劃，並得實施演習驗證，目的也是為確保戰時依計畫動員、發揮國力，有效抵禦外敵入侵。

國防部說明，全動法既屬進入緊急命令狀態的非常時期法制，相關依法規定的必要管制措施，自然僅適用於實施動員時期，絕不會影響或損及人民平時的自由與權益。

國防部指出，全民防衛動員法制工作，是民主國家面對敵國威脅時，保障國家安全與人民生存的必要措施，國防部於修正草案公告期間，對於各方意見將會納入參酌研修，再依程序陳報行政院審查，此屬正常法制作業。

外交部指出，國防部至盼各界對此修法能基於保護國家安全的共同目標，本於事實理性溝通討論，盼勿任意渲染扭曲、混淆視聽，國防部特此再嚴正澄明此項修法的必要性與重要性，以兼顧民眾權益與保障國家安全目標。（編輯：翟思嘉）1120228