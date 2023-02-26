國防部：全民防衛動員法應對認知戰 戰時納管媒體非戒嚴軍管

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

圖為去年漢光演習教召後備軍人、動員機具在新北市八里淡江大橋下興建「戰壕系統」，地下戰壕內可供國軍備戰休憩。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北26日電）國防部近日預告「全民防衛動員準備法」修正草案，遭質疑下達動員後將管制媒體與記者。國防部指出，戰時管理措施早已存在相關辦法，並未箝制新聞自由，目的是應對敵人認知作戰威脅，部分媒體「如同戒嚴軍管」之述，並非事實。

國防部近日公告「全民防衛動員準備法」修正草案總說明表示，為符合達成「動員準備階段」及「動員實施階段」任務目的，增訂動員「實施階段」組織與權責及任務、動員實施階段徵購、徵用及罰則等規定，並適時調整動員所需方案。

國防部指出，除修正名稱為「全民防衛動員法」，並配合新增訊息傳播、金融外匯、資通訊等動員準備方案。有關訊息傳播動員準備方案部分，遭部分媒體解讀稱，當國防部下令動員，就代表將管制媒體與記者，形同戒嚴、箝制新聞自由。

國防部晚間發布新聞稿澄清，考量戰時或緊急狀態下，對正確資訊傳播及錯、假訊息處理，須有效規範，現行「動員實施階段大眾傳播事業及從業人員管制辦法」，已就應配合辦理事項訂有規範。

國防部指出，全民防衛動員準備法修正草案，主要區分「動員前、後」對傳播媒體及通訊設備的管理規定，以期望維護軍事安全及戰事進行，同時也是應對敵人認知作戰威脅、確保國安的必要措施；因此，部分媒體所描述「如同戒嚴軍管」，並非事實。

軍方人士向中央社記者強調，有關媒體的戰時相關管理措施，已存在過去由行政院新聞局頒布的「動員實施階段大眾傳播事業及從業人員管制辦法」，事後因新聞局組織改造，現由國家通訊傳播委員會、文化部共同管理。

另外，軍方人士也說明，此次並非應對俄烏戰爭而修法，在因應新聞不實的法條部分，陸海空軍刑法第72條已有類似條文，相關部會的災害防救法、傳染病防治法及社會秩序維護法亦有相關條文；國防部是配合政府政策詳實全民防衛動員法，且政府打擊假訊息是在俄烏戰爭前就已在進行。

此次引發關注的法案修正部分，主要是增訂第61條「動員實施時期，散播有關動員、徵購、徵用之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具散播不實訊息，加重其刑至二分之一。」

法案中也增訂第15條「為因應新聞及不實訊息處理，訊息傳播動員準備分類計畫主管機關，應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、編組及規劃；直轄市、縣（市）政府應配合辦理。」（編輯：林克倫）1120226