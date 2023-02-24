俄烏戰爭揭民主韌性 學者：斷網未必能使台投降

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡24日專電）半島電視台以「俄國在烏克蘭的苦戰將幫助台灣還是傷害台灣？」為題發布專文。專文表示中、俄對民主社會有誤解，俄烏戰爭則揭示民主社會的韌性，中國必須重新思考「切斷網路，台灣就會投降」的想定。

外界常將俄烏戰爭與台海潛在衝突比較，或將焦點放在戰爭對台啟示及中國如何借鏡俄羅斯久攻不下的處境。法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）亞洲計畫主任杜懋之（Mathieu Duchâtel）對半島電視台（Al Jazeera）說，強化國家團結，共同努力及拒降可能是台灣遭受攻擊時最大的優勢之一。

根據國立政治大學選舉研究中心去年的調查，台灣民眾中有60%以上自認是台灣人，這個比例是1992年的3倍；只有2%受訪者自認是中國人，較30年的25%減少很多。而烏克蘭已經彰顯，對獨立身分的自豪感是強大工具。

杜懋之提到，俄羅斯存有誤解，認為烏克蘭及其他民主社會比較弱，這些社會的公民首重受消費驅動的生活方式。

他說：「我認為中國人對台灣也有類似的感覺—有時你會聽到，『我們只要切斷他們的網路，他們就會投降』。 但我認為中國必須重新思考，因為烏克蘭戰爭揭示民主社會真正的韌性。」

烏克蘭和台灣可能看起來有很多共同點，但分析人士提醒，勿將歐亞及東亞熱點直接連結、相提並論。俄羅斯和烏克蘭以陸界相隔，台灣海峽寬180公里，中國需要一支由空中力量支持的海上入侵部隊。

此外，台灣多山，適合登陸行動的海灘有限，登陸台灣相當困難。北京上週接待對中國比較友善的反對黨國民黨訪客，重申不排除戰爭的選項。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）印度太平洋研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）說，即使中國持續以「灰色地帶戰術」降低台灣士氣，目前以「常理」來看，北京對追隨俄羅斯的腳步抱持謹慎態度。灰色地帶戰術包括宣傳假訊息、網路戰及以外交及經濟壓力孤立台灣的政府。

國際危機組織（International Crisis Group）研究員郭艾薇（Ivy Kwek，譯音）說，過去一年台海大部分緊張局勢，可能不是軍備跡象或俄烏戰爭的直接後果，而是裴洛西去年訪台後「美中關係惡化的結果」。她認為如果美國眾議院新議長麥卡錫（Kevin McCarthy）今年稍晚訪台，將進一步加劇緊張局勢。

她說，然而美國更多關注也可能對中國使用武力起短期嚇阻作用。俄烏戰爭爆發以來，美國持續致力強化與澳洲、日本及菲律賓等區域盟友的安全夥伴關係，並快速通過法案授權向台灣提供高達100億美元（約新台幣3038億元）的軍援。

而中國推動重大軍事現代化之際，也正迅速吸取21世紀常規戰爭的教訓。

中國最初設定2035年能在軍事力量上與美國抗衡，如今這個時間表已於2020年提前至2027年，但美國加州大學聖地牙哥分校全球衝突與合作研究所所長張太銘（Cheung Tai Ming）認為，這可能反映北京對美國的憂心，而不是中國從其他地緣政治衝突中汲取了教訓才將軍事實力目標推前。

對北京領導層而言，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的戰爭突顯嚴重的問題。

張太銘說，美國自1990年代以來在中東發動的戰爭，尤其是波斯灣戰爭及2003年入侵伊拉克，「都是非常短暫、高度密集、非常高科技的戰爭」。俄烏戰爭則大大不同。

他說，「所以我們看到這兩種截然不同的戰爭，一種是迅速而決定性的，另一種是拖延、消耗且正陷入僵局」，這將影響中國準備打一場什麼樣的戰爭。

烏克蘭軍隊、轉型和裁軍研究中心亞太區主任溥猷立（Yurii Poita）則說，對北京而言，俄烏戰爭可能再次凸顯中國對現代尖端工具的需求。中國可能已看到極音速飛彈等武器系統的重要性。

俄羅斯在烏克蘭首次展示極音速飛彈，在戰爭開始時用以摧毀地下武器庫並攻擊港口城市敖德薩（Odesa）。溥猷立說，預計中國將持續投資進一步開發這項技術。這些飛彈的移動速度是音速的5倍甚至6倍，幾乎不可能被攔截，而且可以閃避預警系統。

溥猷立說，中國國家主席習近平可能汲取的另一個重要教訓是勒索「對西方非常有效」。蒲亭2022年9月公開表示，當他說準備使用核武保衛俄國時，不是在「虛張聲勢」。類似的威脅使西方軍隊無法介入戰事或在俄羅斯周圍設置禁飛區。

除了自己的核武庫和飛彈儲備，中國作為「世界工廠」及第2大經濟體的影響力遠遠超過俄羅斯，這代表北京可以進行核武及經濟勒索。「但台灣也一直關注戰事及吸收經驗，觀察烏軍在不對稱戰爭中使用相對便宜的武器」，溥猷立說。（編輯：郭中翰）1120224