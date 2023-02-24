中國發表俄烏戰爭立場 分析：維護重振國際影響

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（中央社記者呂佳蓉北京24日電）中國今天發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」。中國學者時殷弘表示，這項外交行動反映中國政府覺得必須在此關頭重申中立，並維護與重振某些國際影響。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘接受中央社訪問時表示，中國政府的和平立場文件沒有改變，卻全面結合了它從2022年2月以來關於在烏克蘭的危機和戰爭的所有立場，連同它的大多數相關政策行為。

他指出，這些雖然總是遠不及俄羅斯的偏好，但幾乎一貫遭到美國、其海洋盟國、甚至歐盟主要國家的厭憎或猜疑。

時殷弘表示，北京必定明白，正以增進了的力度參與戰爭的雙方都不會在實質上理會中國的倡議，也不會讓中國在任何可能的未來談判中起一種關鍵的調停作用。

「然而我猜測，這項外交行動反映中國政府覺得必須在此關頭重申它自持的、對這戰爭的中立」，時殷弘指出，通過不僅抨擊北約、也與俄羅斯的行為相區別去維護和重振中國的某些國際影響。

今天是俄烏戰爭一週年，中國官方發布關於政治解決烏克蘭危機的中國立場，共有12項，當中表示支持盡快恢復直接對話，最終達成全面停火。

此外，也包含停火止戰、啟動和談、保護平民和戰俘、核武器用不得和戰爭打不得等。（編輯：周慧盈）1120224