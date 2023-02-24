勸和烏克蘭戰爭 中國圖「反美拉歐友俄」難中立

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俄烏戰爭一週年（中央社記者邱國強台北24日電）烏克蘭戰爭爆發整整1年，中國的態度始終曖眛不明。骨子裡，中國上下大都是俄羅斯的精神支持者；檯面上，中國總是擺出一副勸談促和的中立模樣，且始終不忘暗批美國。

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅此前拉開架勢，先在慕尼黑安全會議上與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）針鋒相對，接著拉攏歐洲國家企圖離間美歐關係，更訪問俄羅斯會見總統蒲亭（Vladimir Putin）、強調中俄關係「成熟堅韌、穩如泰山」，看得全球主流民意側目不已。

烏克蘭戰爭1週年之際，中方似乎擺出了「反美、拉歐、友俄」的應對策略。但觀察中方1年來的立場，這項策略能否奏效，不禁令人懷疑。

在這一策略下，中國外交部今天發表針對政治解決烏克蘭戰事的立場，內容不外重申中方一貫主張「各國主權和領土完整都應得到尊重」，以及反對核戰、和平解決危機等既有立場，並沒有太多新意。

儘管如此，要是把中國外交部這份被中方哄抬得無比重要、且以和平使者自居的倡議，對照王毅乃至於中國外交部先前的連串表態。人們不禁要問，中國到底站在哪一邊？

從烏克蘭戰爭爆發初期，中國輿論及民情明顯倒向俄羅斯一方。而官方儘管保持形式上的中立，但流露出的「挺俄貶烏」立場並不難看出。俄方主張的「北約東擴」，成為中國官方解釋戰爭之所以爆發的主因；至於俄羅斯早已滲透克里米亞及頓巴斯的事實，中方卻隻字不提。

直到烏克蘭在歐美援助下堅挺不拔，甚至反守為攻重創俄軍，已被全球主流輿論廣為質疑的中方，才悄悄地修正宣傳口徑，官媒不再只播報俄方戰報，網路上的一片挺俄言論也有所收斂。

然而，自詡中立的中國，1年來總是被全球質疑的核心問題，就是為什麼始終不譴責俄羅斯的侵略行為？一向高喊要尊重自家主權和領土完整、且對烏克蘭戰爭也強調「各國主權和領土完整都應得到尊重」的中國，為什麼不譴責俄羅斯這種明顯侵犯烏克蘭主權和領土完整的行徑？

在這種情況下，中國如今以中立姿態試圖擔任和事佬，自然難獲以美歐為首的西方陣營取信。再加上，中國在氣球事件中既想儘快翻篇、卻又調門過高，激怒本來也想儘快翻篇的美國猛踩中方痛腳，不斷釋放「中國企圖軍援俄羅斯」的訊息，反讓中方陷入尷尬。

在美中敵對態勢已成，加上氣球事件催化，中國在烏克蘭戰爭的立場上，似乎有意不再順從美國。但在忌憚歐洲國家反應下，又不能向俄羅斯一面倒。於是既作出中俄關係「成熟堅韌、穩如泰山」，表明不買美國的帳；又繼續擺出勸談促和、反對核戰的姿態試圖讓歐洲心安，並同時穩固與俄羅斯的關係。

但這種「反美、拉歐、友俄」策略面臨的問題是，美國與絕大部分歐洲國家在烏克蘭戰爭的立場上，步伐或有不一，立場卻始終保持一致，不是中國可以分化撼動得了的；其次，中國始終拒絕譴責俄羅斯，且對是否援俄或暗助態度曖昧，便註定難以獲得各界的信任。

況且，反美的意識型態，讓中國外交部面對外界質疑有意軍事援俄，卻以「美方是烏克蘭戰場的最大武器提供者」等語反擊。中方似乎忘了，烏克蘭是被俄羅斯侵略的一方。

如果北京仍然堅持這樣的立場，全球應該很難接受由中國來為烏克蘭戰爭勸談促和。因為，中國的中立廣受質疑。（編輯：朱建陵）1120224