記取俄羅斯輕敵覆轍 學者：共軍首波攻台恐更猛烈

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（中央社記者游凱翔台北23日電）俄烏戰爭屆滿一週年，學者指出，中共會避免重蹈俄羅斯的輕敵覆轍，對台速戰速決攻勢恐更猛烈，國軍須儘可能阻止首波攻擊軍達成任務，挫敗後續部隊上岸計畫，使共軍無法達到「奪占和控制全台灣」的作戰目標。

俄羅斯與烏克蘭戰爭將滿一年，戰爭發生迄今，烏克蘭以小博大成功反制俄羅斯的戰術戰法，也被各國借鑑；台灣身為海島國家，但與烏克蘭同樣鄰近極權大國，外界關切俄烏戰爭能帶給台海兩岸哪些啟示。

國家政策研究基金會副研究員揭仲告訴中央社記者，對中共攻台作戰計畫可能產生的啟示，將包括對發動犯台作戰會持更審慎態度，更強調速戰速決與首戰決勝，並更致力提升聯合火力打擊作戰的效果等方面。

揭仲解釋，中共對英美與歐洲各國聯合制裁俄羅斯的力道感到震驚，因此可合理研判，中共會大幅提高對犯台作戰所可能導致經濟損失等成本的估算，進而讓中共對決定是否犯台會更加謹慎。

揭仲表示，俄軍初戰失利，未能迅速創造有利的既成事實導致戰事延宕，讓美國與歐洲各國有時間協調行動，使聯合制裁俄羅斯的力道快速升高，對烏克蘭在情報與軍事物資裝備的援助亦不斷增加；這些發展應會讓共軍更堅定認為，犯台行動一經發動，就務必力求速戰速決，於最短時間內瓦解國軍有組織的抵抗。

另外，俄軍在開戰首日的聯合火力打擊作戰，因情報偵察效果不佳與火力分配計畫不當等錯誤，無法達到癱瘓烏軍指揮自動化系統（C4ISR）效果；此將讓共軍在規劃犯台的聯合火力打擊作戰時，更著重借助電腦推演、戰效資料評估等手段，精確設定犯台首戰所要達成的預期決勝效果。

揭仲說，共軍將藉由發掘對國軍作戰體系支撐作用最強、對共軍後續行動威脅最高關鍵節點，作為首戰聯合火力打擊目標，以對國軍造成最大癱瘓與失能效果。

揭仲認為，國軍必須儘可能阻止共軍的第一波攻擊軍達成任務，藉此挫敗共軍後續攻擊部隊快速上岸計畫，使共軍無法達到「奪占和控制全台灣」的作戰目標。

揭仲分析，要實現前述構想，國軍部隊必須具備下列條件，包括在C4ISR系統遭受戰損情況下，維持一定程度遠程目標掌握與發動協調打擊的能力；在城鎮或都會防禦體系內擔任核心的常備部隊，需具備多元情報蒐集能力與高度的城鎮作戰能力，並要有相當數量具備一定城鎮作戰能力的後備部隊與輔助部隊。

他建議，為在戰時能獲取美國及其他友好國家情報支援，台灣需在平時就先建立接受來自各國情報協助的相關設備與機制；為確保戰時能接收並傳遞訊息與情報，國軍應於承平時期引進相當數量的低軌道衛星系統接收終端，讓部隊熟悉如何操作。

揭仲強調，特別是要設法說服友好國家在台灣周邊設立地面站台，讓國軍能在本島地面站台無法運作的情況下，經由「接力入網」模式，透過設在境外的遠程地面站完成通訊。

揭仲也認為，承平時期就應建立相關機制，讓前線作戰部隊能整合利用軍方體系以外的情蒐手段，例如道路監視系統與民間通訊軟體等，來蒐集與處理戰場情報；國軍地面常備部隊應仿效俄羅斯空中突擊部隊，具備以「特戰分隊」模式接戰與運動的能力，提升城鎮地區作戰能力。

另外，除既有後備旅，也應考慮將退伍超過教召年限的後備軍人，編組類似「重要目標防護」與後方安全維護的輔助部隊，支援城鎮與都會地區的防衛作戰；更應加速籌獲國軍部隊遂行城鎮作戰專門裝備，例如各型軍用無人機、滯空攻擊彈藥，以及適用城鎮與都會的小威力精準彈藥。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲也提到，中共會避免重蹈覆轍俄羅斯輕敵的狀況，其「速戰速決」的攻勢恐更加猛烈；台灣除強化在抵禦俄羅斯發揮重要功效的標槍與刺針飛彈的操作外，由於相隔海峽，也應同步發展長距離防空與反艦飛彈，以建立有效的阻絕區。（編輯：林克倫）1120223