精準彈藥與機艦載台孰優先 學者：台美仍在協商

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（中央社記者黃雅詩台北2日電）國防院近日建議，台灣備戰主軸應為「精準彈藥先於載台」，台灣智庫諮詢委員賴怡忠表示，此為目前台美軍購一大爭點，美方盼台灣將資源放在「反登陸」，台灣認為也要買飛機船艦等載台以維持海空防衛能力，雙方仍待協商。

台灣獨立建國聯盟今天舉辦「為和平而戰－成形中的台美日聯盟」座談會，出席者包括台獨聯盟主席陳南天、台灣安保協會理事長謝若蘭、台灣制憲基金會副執行長宋承恩、台灣黑熊學院執行長何澄輝、台灣教授協會會長陳俐甫、賴怡忠等人。

賴怡忠表示，不對稱作戰防衛目標主要是「阻止中國占領台灣」，台灣基本戰略是制空、制海、反登陸，現在美國期盼台灣將重點資源放在「反登陸」，購買大量精準彈藥，而非飛機、船艦等載台；此與台灣傳統戰略思維有差異，因為不少人主張，台灣若沒有足夠空防、海防能力，又怎能遂行反登陸。

賴怡忠指出，美方思維來自其兵推評估，若開戰台灣空軍將損失7成、海軍會全滅，因此只能依靠陸上防衛力量；但台美對中國攻台能力評估不同，到底是美國高估或台灣低估中共軍力，還有必要進一步釐清，畢竟相關評估將牽涉台灣國防資源分配順序，是很嚴肅的議題。

賴怡忠表示，中國目前似乎有對台進行「準包圍」的態勢，愈來愈多共機侵擾台灣中線中段部分，中國在俄烏戰爭後，可能理解到直接進攻代價太大，會先以包圍方式，讓外國要來救援台灣變得不容易。

賴怡忠指出，台灣要應付中國的灰色地帶作戰，避免共機侵擾變正常化，就需要派遣大量戰機、船艦去直接應對；就此觀點，台灣仍需要載台類武器，但不對稱作戰的軍購策略又需降低載台比例，將資源集中購買反登陸武器，因此兩種思維有「資源排擠」問題，這是目前台美爭論焦點。

不過賴怡忠強調，台美爭論不代表關係不好，反而是因為台美現在太親密、太常合作，才會「像夫妻柴米油鹽都要吵」，美國對台灣的安全承諾很明確，台灣內部現在有很多散布「疑美論」等負面說法，認為美日不會來幫助台灣，或台灣一定打不過中國，都是非常不好的影響。

台灣黑熊學院執行長何澄輝也強調，面對戰爭最好方法是做好準備、而不是逃避，兩岸一家親換得的和平是屈辱，且會換來更嚴重的風險；他認為，目前台灣各地方政府民防預算投入仍嚴重不足，訓練內容也不合理，例如有些請講師來教授養生、人生哲學，跟軍事訓練根本無關。

何澄輝主張，必須加強實際民防演練，現在防空避難設施未經檢驗，例如台北市豪宅帝寶底下也是防空設施，為因應可能爆發戰事，應演練附近的民眾，是否真的可以進去避難。（編輯：林克倫）1120202

台獨聯盟2日舉行「為和平而戰」座談會，強調台灣備戰以及加強防衛決心的重要性。中央社記者黃雅詩攝 112年2月2日