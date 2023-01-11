F-16戰力再提升 台美簽署採購百枚響尾蛇AIM-9X飛彈

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國防部11日公告「F-16型機制空武器」採購案，內容是100枚AIM-9X Block II響尾蛇空對空戰術飛彈，圖為空軍謹慎扛起響尾蛇飛彈，準備掛載上F-16V戰機。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃雅詩台北11日電）國防部今天公告「F-16型機制空武器」採購案，內容是100枚AIM-9X Block II響尾蛇（Sidewinder）空對空戰術飛彈，金額新台幣23億9406萬3292元，將採分批交運，預估在2030年底前全數運抵台灣，部署於台東基地。

軍方消息指出，國防部今天公告由駐美軍事代表團與美國在台協會（AIT）簽署的這項採購案，是美國國防安全合作署（DSCA）去年9月宣布的對台3項軍售案之一。內容是100枚AIM-9X Block II型響尾蛇（Sidewinder）空對空戰術飛彈，以及4套戰術導引組件等相關設備，當時宣布價值為8560萬美元。

DSCA去年9月一口氣宣布3批總價值約11億美元的對台軍售案，包括100枚響尾蛇飛彈、60枚魚叉反艦飛彈、以及監視雷達合約。當時是拜登政府上任以來第6度對台軍售。

DSCA表示，此批響尾蛇飛彈有助台灣軍隊現代化，因應當前及未來威脅，台灣得以操作高度可靠並有效的武器系統，在需要時提升作戰效益，透過精準射擊空中目標，對抗或嚇阻侵略。

AIM-9X飛彈射程約26公里、飛行速度達2.5馬赫（音速），能增加空戰瞄準時的可鎖定空域，並具備離軸發射攻擊等能力。戰機使用短程空對空飛彈攻擊時，必須以戰術動作維持敵機在正前方某個角度內才能啟動攻擊，但AIM-9X則不必，即使敵機在側邊，也一樣能發射攻擊，此即為離軸發射攻擊能力。（編輯：郭無患）1120111