美國防官員：軍援烏克蘭 不影響對台武器交付

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（中央社記者江今葉華盛頓8日專電）美國國防部副部長希克斯今天否認對烏克蘭的軍援，影響對台軍售交貨速度。美國聯邦參議員霍利日前也致函美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀，呼籲優先武裝台灣，以阻擋來自中國的可能入侵。

華爾街日報日前報導，俄羅斯2月軍事入侵烏克蘭以來，美國向基輔運送大批武器，國防工業跟上突如其來需求的能力備受考驗，而且戰事結束遙遙無期。知情國會與政府官員表示，美國軍援烏克蘭如今影響到武裝台灣，以利抵禦中國進犯更長遠的武器需求。

美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）今天出席阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）被問到這項報導時表示，美國對烏克蘭的支持，絕對不會對美國提供、履行外國軍售案件或以其他方式支持台灣的能力帶來負面影響。

她指出，美方從烏克蘭汲取許多教訓，國會也大力支持建設國防工業基地，這對美方持續履行台灣關係法承諾，以及提供其他盟友與夥伴軍售至關重要。

希克斯進一步解釋，美方提供給烏克蘭的軍援是來自自己的設備庫存，像是從二手車場送出，但提供給台灣的是「一輛全新的車」，像是標槍、刺針（Stinger）飛彈等，透過對外軍售提供武器，與烏克蘭軍援完全無關。

希克斯也指出，美國政府一向清楚表明，台灣必須將自我防衛置於首要與中心位置。從烏克蘭的例子顯示，意志與能力相結合，可以推延甚至停止侵略，美方多年來不斷告訴台灣，需要建立士官團，並給予訓練以支援專業軍隊。

烏克蘭軍隊曾接受西方訓練長達6年，在俄羅斯入侵烏克蘭時，展現訓練成果。在被問及美方是否可能提供台灣類似訓練時，希克斯沒有明確回應。她表示，台灣可以自己培訓、建立合作夥伴關係，美方也會持續協助台灣增強軍事能力。

擔憂美國因為軍援烏克蘭延宕對台軍售交貨時程，美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）6日致函布林肯（Antony Blinken）與奧斯汀（Lloyd Austin）。

信函指出，台灣對美國的國家利益較烏克蘭更為重要。奪取台灣是北京控制印太地區的下一步，若北京成功，將對美國國家安全與經濟安全、行動自由帶來可怕影響。由於台灣容易受到中國封鎖影響，一旦發生突發事件，向台灣運送武器將極為困難。交付武器給台灣的目的在阻止任何衝突，延遲將危及這一目標。（編輯：高照芬）1111209