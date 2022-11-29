國防部：美對台軍售按程序進行 進度在管控範圍內

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（中央社記者陳俊華台北29日電）媒體報導，指美對台軍售延遲交貨情況惡化。國防部發言人孫立方今天說，目前所有美方軍售都按照程序進行，將會同美方共同努力，希望讓軍售能如期如質完成，目前進度都在管制範圍內。

國防部上午舉行記者會，公布112年國軍形象月曆，以及寒假戰鬥營規劃。

華爾街日報報導，美國持續提供烏克蘭武器對抗入侵的俄軍，導致對台軍售延遲交貨情況惡化；延遲交貨總值已從去年12月逾140億美元擴增至187億美元，包含2015年12月台灣訂購的208組標槍（Javelin）反戰車武器、215枚刺針（Stinger）防空飛彈。兩筆訂單至今未交付運抵台灣。

FIM-92刺針防空飛彈小百科 小型人員攜行式防空飛彈，採用紅外線導引熱追蹤以及紫外線物體追蹤。雖然官方要求兩人一組操作，單人亦可操作。

彈體長1.52公尺、直徑70公釐、尾翼100公釐，重10.1公斤。

可以攻擊4800公尺範圍內和3800公尺高度下的飛機。

資料來源：維基百科

孫立方說，不管俄烏戰爭、疫情問題，確實對相關工作造成影響，但國軍不會以這些影響當作藉口，會持續跟美方協同努力，讓相關工作遭遇的問題可以解決。整體來說，目前所有美方軍售都按照程序進行，執行中的案子細節、進度都屬雙方機密，不會明確說明。

孫立方表示，國防部與國安、外交體系，都會同美方共同努力，希望讓軍售能如期如質完成；且軍售相關作業台美雙方有完整機制，目前為止所有進度都在管制範圍之內，會協同美方審慎、認真就每個節點嚴謹管控，讓軍售作業順利完成。（編輯：張均懋）1111129