金融時報：共軍演習施壓 台灣軍購需求加大

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（中央社台北19日綜合外電報導）「金融時報」報導，中國對台灣的軍事壓力遽增，加深台灣對於大型武器平台如軍艦和戰機的需求，台灣在軍備採購上與美國之間的歧見隨之擴大。

「金融時報」（Financial Times）駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）撰文指出，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）本月訪台後，中國舉行長達1週、規模空前的軍事演習以懲罰台灣，之後並在台灣附近進行常態性海空演習。

文中表示，台灣政府與軍事官員認為，這些動作證明北京的策略並非侵犯台灣，而是要透過軍事施壓到逼近開戰的臨界點，迫使台灣對中國臣服。

官員指出，這代表美國應該調整對台軍售政策，不要再優先推動台灣購買便宜的小型機動武器，例如人攜式刺針（Stinger）防空飛彈等，這些被認為是抵禦共軍全面犯台所需的基本作戰武器。

文中表示，一名聽取國安簡報的台灣政府高層官員表示，中共海軍每天都派軍艦「進逼」台灣海峽中線，還派艦出沒於巴士海峽的東、西側，以及「經常出現」於台灣和日本與那國島之間海域。

這名官員表示，「要逼退這些500噸級軍艦，真的需要中型與大型戰艦」。「在這種情況下，很難單純主張我們應以小型機動船艦和飛彈，來取代老舊的大型平台。如果僅是聚焦海岸防衛，那只有在他們真正朝岸上發動攻擊時，才能展開防衛。」

美國憂心中共可能在未來5年內犯台，華府試圖強迫台灣優先購買「不對稱」作戰武器。美國拜登政府今年開始阻止台灣採購大型昂貴的軍事系統，稱這些武器在遏阻共軍犯台時無法展現效率。

儘管台灣國防機構內部出現反對聲音，但蔡英文政府起初接受這一路線。不過，官員表示，在台灣和華府都稱中國試圖改變台灣周遭現狀的情形下，台灣必須重新評估當下最急需的防衛需求。

台灣國防部智庫國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌表示：「共軍的最新行動顯示台灣局勢與烏克蘭戰爭有很大不同。我們必須加強不對稱作戰以及傳統作戰能力，兩者兼備。」

共軍表示，他們的軍演已摧毀先前不成文的海峽中線概念，現在共軍軍機飛越中線常態化，並試圖常態性在更靠近台灣的地區進行戰備巡邏。

台灣擔心這種「新常態」將有助於北京強化對台灣的主權主張。一名軍方官員表示，「如果我們不反抗這些試圖約束我們的企圖，可能會讓他們在某個時機強迫台灣與中國統一」。

台灣當局正對近期共軍演習進行評估，並計劃與美方討論。

這名台灣高層官員表示：「在不預設結果的情況下，我們和美國在不對稱作戰武器究竟有哪些，以及台灣需要多少不對稱作戰武器上確實存在分歧。美國在中東和烏克蘭的確有經驗，但把共軍最近演習納入考量會發現，台灣的需求或許不同。」

目前沒有跡象顯示華府打算改變對台軍售方針。美國政府一名高層官員表示，中共最近的軍事施壓「絕對強化了我們的政策，強化我們需要確保他們（台灣）有充分不對稱戰力，來抵禦來自中共的任何形式威脅」。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1110819