外交事務雜誌：美公開承諾出兵保台？專家多不贊同

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統拜登上任後4度表態若中國犯台，將出兵協防台灣。「外交事務」雜誌訪問50多位專家的意見，有39人傾向反對美方公開承諾會軍事介入台海衝突，亦即改採戰略清晰。

拜登（Joe Biden）於9月18日播出的美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪中說，若台海發生前所未有的攻擊，將出兵協防台灣；這是他去年1月上任以來，至少第4度公開表態願意協防台灣。

對於美國官方政策應不應該公開承諾，若中國入侵台灣，將動用軍力保衛台灣及其直接控制的所有領土，「外交事務」（Foreign Affairs）訪問了50多位專家的意見，並於今天在網上刊登結果。

這些專家包括具備專業回答上述問題的權威人士，以及此領域的頂尖通才。他們被要求提出是否贊同（分為強烈不贊同、不贊同、中立、贊同、強烈贊同）及其見解，並為自己的意見給一個滿分10分的信心水準。

調查結果顯示，不贊同的人數最多，共計24人，其次為強烈不贊同的15人。持中立態度的專家則有7人，贊同者5人，3人強烈贊同。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）、紐約哥倫比亞大學政治學教授黎安友（Andrew Nathan）、新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）等人，都回答強烈不贊同（信心水準皆為10）。

葛來儀認為：「採取『戰略清晰』較可能刺激而非嚇阻中共侵台。美國必須加強軍事能力，好讓自己能夠做出可信威脅。宣告政策轉變若無足夠能力加以支持，是很危險的。除了可信威脅，我們還必須提供可信賴的保證。」

唐安竹表示，「中國已假設若入侵台灣，美國將軍事介入，所以公然承諾（保台）不會改變北京的認知，或是美國威脅介入的可信度」，美方保持彈性則能確保台灣為自衛做好適當準備，且不會不必要地使北京反感或挑起衝突。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）史考克羅戰略安全中心（Scowcroft Center for Strategy and Security）高級研究員羅谷（Dexter Tiff Roberts）持中立態度（信心水準5）。

羅谷表示，中國以行動改變現狀的威脅變得如此真實，「戰略模糊」顯然必須與時俱進。他認為應該透過行動或私下溝通來讓中國知道，美國如有必要，將出動軍隊保衛台灣，但「當前沒有必要公開承諾這是美方政策」。

羅谷表示，美國應繼續透過高層官員互訪、支持台灣參與更多國際組織和貿易協議，來展現美台關係的重要性；美國也應該資助國人在台學習，鼓勵建立更多人際關係；而在持續對台軍售之際，美國也應該提供更多軍事訓練。

美國企業研究所（AEI）與全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）非常駐研究員馬明漢（Michael Mazza）回答贊同（信心水準7）。他認為美國堅定許諾，將允許雙方聯合規劃、區分責任、投資兵力編組，優化台美軍隊擊退中國入侵的能力；然而美國若改採戰略清晰，卻未投資相關能力，將導致中國更可能在台灣海峽使用武力。

回答強烈贊同的3位專家分別為：德里大學（University of Delhi）東亞研究系教授巴塔查亞（Abanti Bhattacharya）、新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）研究員許瑞麟（Collin Koh）、美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）研究員塞克斯（David Sacks）。

塞克斯表示，中國國家主席習近平推動南海軍事化、踐踏香港民主，卻未付出太大代價，可能讓他認定侵台將面臨類似的虛弱回應；如今戰略模糊不太可能繼續嚇阻中國侵台，改採戰略清晰則會讓習近平必須評估美軍保台的可能性，也會受到區內盟邦和夥伴歡迎。

塞克斯認為，美國應向中國保證維持「一中」政策，也應明確表態，美方的保台承諾取決於台灣不會邁向單方面宣布獨立。

他表示：「更重要的是，為台海衝突做準備，應成為國防部的最高要務，而且美國應緊急調動部隊前往印太地區，並與台灣合作加強其防禦力。」

拜登昨天與習近平面對面會晤逾3小時，美中重拾溝通管道，同意恢復氣候變遷合作，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也將訪中跟進各項議題。但關鍵的台海議題分歧未解，言詞交鋒依然犀利。

拜登雖向習近平重申美國一中政策不變，反對任何一方片面改變現狀、維護台海和平穩定符合世界利益立場，但也表明反對中國對台灣的脅迫性、日益挑釁行為，破壞台海與更廣泛區域和平穩定、危害全球繁榮。

拜登也表示，未看見中國有立即侵台企圖。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111115