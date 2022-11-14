拜習會談3小時 拜登表明反對中國脅迫台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓14日專電）美國總統拜登今天向中國國家主席習近平表達美國一中政策不變，反對任何一方片面改變現狀、維護台海和平穩定符合世界利益的立場。他也表明反對中國對台灣的脅迫性、日益挑釁行為，破壞台海與更廣泛區域和平穩定、危害全球繁榮。

拜登（Joe Biden）今天利用在印尼峇里島（Bali）舉行20國集團（G20）領袖峰會的機會，與習近平舉行雙邊會談，歷時3小時。這是拜登上任後兩人首度面對面會晤。兩人之前曾5度通話。

根據白宮釋出的對話紀要，拜登與習近平坦率談及各自在一系列議題的優先事項與意圖。

拜登表示，美國將持續與中國展開激烈競爭，包括對國內的投資並與世界各地盟友、夥伴合作。他重申，美中競爭不應演變為衝突，美中兩國必須負責任管理競賽，確保溝通管道開放。

拜登強調，美中必須共同應對跨國挑戰，像是氣候變遷、包括債務減免在內的全球宏觀經濟穩定、健康安全與全球糧食安全，因為這是國際社會的期待。

拜登與習近平同意授權重要資深官員在這些議題與其他議題上保持溝通並深化建設性成效。兩人也鼓勵在現有機制上取得進一步進展，包括透過聯合工作組，並指出美中人民關係的重要性。

美國總統拜登（右起）與中國國家主席習近平14日會談前握手致意。（路透社）

此外，拜登也對中國在新疆、西藏與香港的作為以及更廣泛的人權問題提出關切。

在台灣議題上，拜登詳細闡述美方的一個中國政策不變，反對任何一方片面改變現狀，維護台海區域和平穩定符合世界利益。拜登也表明反對中國對台灣的脅迫性、日益挑釁行為，破壞台海與更廣泛區域和平穩定、危害全球繁榮。

拜登也對中國的非市場經濟做法提出關切，認為這些做法損害美國與全球勞工與家庭。他也再次提到，解決美國公民在中國遭到錯誤拘留或被禁止出境是美方的首要任務。

兩人也就關鍵的區域與全球挑戰交換意見。拜登提出俄羅斯入侵烏克蘭以及威脅使用核武的不負責任行為。拜登與習近平都同意，永遠不該發生核戰，核戰也永遠不會獲勝，並強調反對在烏克蘭使用核武或威脅使用核武。

此外，拜登也對北韓的挑釁行為表達擔憂，指出國際社會所有成員都期望北韓採取負責任的行動，並強調美國對保衛印太盟國的堅定承諾。

對話紀要也預告，拜登與習近平同意美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將訪問中國，跟進各項討論議題。（編輯：周永捷）1111114