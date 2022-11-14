小馬可仕：東協國家共識 台海爭端須和平解決

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菲律賓總統小馬可仕13日出席東協峰會表示，台灣海峽爭端須和平解決是各國共識。（圖取自twitter.com/opsgovph）

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（中央社記者陳妍君馬尼拉14日專電）菲律賓總統小馬可仕昨天出席東協峰會表示，東南亞國家協會（ASEAN）許多成員國支持一個中國政策，各國共識為台灣海峽爭端須和平解決。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天凌晨自柬埔寨抵菲。他於10日到13日在柬埔寨出席東協峰會。

菲律賓新聞部長辦公室（OPS）發布新聞稿表示，小馬可仕昨天在柬埔寨接受媒體訪問時說，在台海議題上，許多東協國家遵循一個中國政策，「但我們只想要和平」。

小馬可仕說：「我們認為台灣是中國的一部分，但你們必須和平解決這些議題。東協只要求這個，不要引發事端。」

菲律賓新聞社（PNA）報導，關於南海議題，小馬可仕說，「包括中國在內」，東協峰會與會者一致同意在南海議題遵守聯合國海洋法公約（UNCLOS），維護國際法規則。

他表示，達成南海行為準則（COC）「迫在眉睫，變得越來越急迫」。

小馬可仕說：「我們一次次重申，需要制定行為準則。」但本次峰會在達成南海行為準則上沒有新進展。

另據菲律賓新聞部長辦公室，小馬可仕12日在東協-美國峰會說，東協與美國的長期關係是不可或缺的。「我們建立東協-美國全面戰略夥伴關係的聯合聲明強化雙邊關係，將成為區域架構和當前動盪且不斷變動的國際秩序的另一個支柱。」

他表示，海上合作是東協-美國關係的重點，希望東協國家和美國持續合作打擊非法、未報告、不受規範（illegal，unreported and unregulated，IUU）的捕魚，同時打擊海洋塑膠垃圾和海洋污染。

小馬可仕說，隨著東協和美國啟動全面戰略夥伴關係，相信雙方關係將持續深化和興盛，使東協和美國都獲益。（編輯：陳惠珍）1111114