拜登：美國東協新公約 可應對時代最重大議題

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（中央社金邊12日綜合外電報導）東南亞國家協會（ASEAN）各國領導人今天與到訪的美國總統拜登等他國領袖進行會談。拜登歡稱，美國與東協的一項新公約，是朝處理「這個時代最重大議題」邁出關鍵一步。

路透社報導，這是拜登（Joe Biden）就職後首次東南亞之行。他表示，東南亞是他領導下政府的印太戰略核心，而美方正依據與東協達成新的「全面戰略夥伴關係」（Comprehensive Strategic Partnership）對東南亞投注資源，而非口惠不實。

拜登在柬埔寨首都金邊為東協－美國峰會開幕致詞時說：「只要攜手協力，我們就能處理這個時代最重大的議題，從氣候變遷、衛生安全，到抵禦以規則為基礎的國際秩序所遭受的嚴重威脅。」

他並說：「我們將建立一個自由開放、穩定繁榮而且堅韌安全的印太地區。」

東協為此次峰會，接待了許多國家的領導人，包括拜登、日本首相岸田文雄、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和韓國總統尹錫悅。

與會國家未來7天將舉行一連串峰會，可望商討一些棘手的全球問題，諸如俄烏戰爭和氣候，以及台海、南海和北韓試射飛彈等問題引起的區域緊張情勢。

美國目前正設法要對東南亞重新發揮作用。先前一段時期，東南亞國家對於美國在前總統川普（Donald Trump）領導下是否堅守承諾，感到不確定；同時中國又多管齊下擴大對區域的影響力，填補了美國留下的權力真空。

中國與東協去年已經宣布，將雙方關係提升到全面戰略夥伴層級。（譯者：張佑之/核稿：張正芊）1111112