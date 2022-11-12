東協+3峰會 日相岸田：不容武力片面改變現狀

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日本首相岸田文雄12日在「東協+3峰會」表示，不容許藉由武力片面改變現狀的嘗試。（共同社）

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（中央社東京12日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天在「東協+3峰會」上，訴求基於法治維持及強化國際秩序的重要性，「不容許藉由武力片面改變現狀的嘗試」，並公開譴責北韓試射彈道飛彈。

讀賣新聞報導，這場由東南亞國家協會（ASEAN）、日本、中國及南韓領袖共同參與的「東協+3峰會」（ASEAN+3 Summit），今天上午在柬埔寨首都金邊舉行，包括中國國務院總理李克強及南韓總統尹錫悅都出席。

岸田在會中談到俄羅斯侵略烏克蘭時強調，「包括亞洲在內所有地區，都不容許藉由武力片面改變現狀的嘗試」，也向各國提出呼籲，基於法治維持及強化國際秩序不可或缺。

有關北韓不斷試射彈道飛彈，岸田譴責說，這對國際社會是明顯且嚴重的挑戰，絕對不容忽視；對於實現「完全、可檢證且不可逆的銷毀」大規模殺傷性武器及彈道飛彈，呼籲各國共同合作。

共同社報導，這場「東協+3峰會」上，不少國家領袖對北韓最近試射表達憂心，也談到朝鮮半島非核化的重要性。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1111112