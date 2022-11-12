東協+3峰會 尹錫悅呼籲韓中日加強合作

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（中央社首爾12日綜合外電報導）南韓總統尹錫悅今天在柬埔寨金邊出席「東協+3峰會」（ASEAN+3 Summit）領導人會議時表示，南韓、中國和日本應有三方對話機制，以合作應對安全及氣候變遷等議題。

路透社報導，尹錫悅在東南亞國家協會（ASEAN）加上中國、日本及南韓的「東協+3」領導人會議上，呼籲韓、中、日三國應團結起來，因應未來複雜的多重危機，例如戰爭與人權侵害，以及氣候變遷帶給糧食和能源安全的風險。

尹錫悅也指出，北韓的多次挑釁，以及試圖強化核子及飛彈能力，對國際社會帶來嚴重威脅。

青瓦台發布聲明，尹錫悅強調，如果北韓再次發射洲際彈道飛彈（ICBM）並進行第7次核試爆，國際社會應該同聲譴責。但如果北韓決定落實非核化，南韓將為北韓尋求經濟援助。

青瓦台提到，東協領導人對北韓的核子計畫表達關切，呼籲平壤當局停止威脅區域和平，並回應非核化談判。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1111112