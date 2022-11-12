東協中國峰會 同意盡快重新開放穩定供應鏈

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（中央社記者陳家倫河內12日專電）中國國務院總理李克強11日與東協各國領袖會晤，雙方同意盡快重新開放，恢復貿易、投資等經濟活動並穩定供應鏈連結，協助企業進入對方市場，為貨物通關創造便利條件。

第25屆東協-中國峰會11日在柬埔寨金邊召開，越南網路媒體Zing News報導，李克強在峰會強調，東南亞國家協會（ASEAN）是中國周邊政策的重中之重，尊重東協在地區架構中的核心作用，願與東協一起有效落實全面戰略夥伴關係。

東協與中國互為重要貿易夥伴，2021年雙邊貿易額達6690億美元，中國對東協直接投資金額（FDI）達136億美元。中國至今應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）仍力行「清零」措施，包括越南在內的部分東協國家與中國貿易往來受挫。

雙方在會議上同意盡快重新開放，恢復貿易、投資等經濟活動連結，穩定供應鏈連結，協助企業進入對方市場，為貨物通關創造便利條件。

東協並建議中國加強和擴大在數位化轉型、數位化經濟、因應氣候變遷、能源轉型、綠色和可持續發展等領域的合作。同時希望中方繼續幫助縮小發展差距，推動包括湄公河次區域在內的次區域發展。

越南總理范明正（Pham Minh Chinh）在峰會上致辭表示，越方與東協各國高度重視與中國的關係，中國是東協最重要的夥伴之一。

他建議雙方共同努力，促進貿易和投資，開放經濟，希望中國繼續擴大對越南及東協各國透過越南的貨物與農產品的進口。

范明正希望中方對貨物通關進一步創造便利條件，在各種情況下確保貨物通關順暢，促進陸路、鐵路、海運和空運等運輸方式多樣化。

峰會結束，東協各國和中國高層透過慶祝「南海共同行為宣言」（DOC）20週年的聯合聲明，重申DOC對南海和平、安全與穩定的意義和重要性。（編輯：陳惠珍）1111112