睽違3年 日韓敲定13日金邊舉行正式領袖會談
2022/11/12 16:41（11/12 16:47 更新）
「東協+3峰會」12日在柬埔寨首都金邊舉行，日本首相岸田文雄（左2）與韓國總統尹錫悅（中）出席。（共同社）
（中央社東京12日綜合外電報導）日媒報導，日本首相岸田文雄與韓國總統尹錫悅11月13日將在柬埔寨首都金邊舉行面對面會談，這是兩國繼2019年12月以來睽違約3年再度舉行正式領袖會談。
岸田與尹錫悅目前都在柬埔寨參加「東協+3峰會」（ASEAN+3 Summit）。日本讀賣新聞報導，日本政府今天宣布，岸田將於11月13日下午與尹錫悅在金邊舉行面對面會談。為提高對不斷試射彈道飛彈的北韓嚇阻力，岸田希望強化日韓政府合作。
TBS電視台報導，雖然岸田跟尹錫悅今年9月曾在美國紐約舉行的聯合國大會期間，在場邊以「非正式」的形式進行對談，但正式的日韓領袖會談是睽違3年再度舉行。
兩人會談中是否會觸及二戰時期「徵用工」（日本企業強徵韓國勞工）等兩國間懸而未決爭議，成外界關注焦點。
富士新聞網也報導，岸田與尹錫悅已確定11月13日在柬埔寨當地舉行正式會談，這是日韓領袖自2019年12月以來再度舉行正式面對面領袖會談。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111112
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